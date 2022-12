Prevenir es mejor que lamentar en las lesiones deportivas

(9/Dic/2022 – web) Panamá.- La fisioterapia se ha convertido en una herramienta indispensable para tratar lesiones deportivas o accidentales, desgastes a causa de la edad, entre otros. Vemos también como se aplica de forma preventiva o de mantenimiento evitando en alguna medida condiciones a futuro que nos puedan afectar.

Para conocer mejor nuestro cuerpo, su comportamiento y sus señales, conversamos con el Doctor Ariel Saldaña, Médico Ortopeda y Director Médico del Hospital Paitilla. En primer lugar, nos referimos a las lesiones deportivas, las cuales no se circunscriben a atletas profesionales, sino a cualquiera que practique algún tipo de deporte en su tiempo de ocio.

Debemos estar pendientes a estas posibles lesiones, que ya se han determinado por su nivel de recurrencia. “Las lesiones más frecuentes que presentan los deportistas están relacionadas con el deporte que practican. Por ejemplo, en deportes de carrera sin posibilidad de choques con un contrario, sería la rodilla (por el impacto repetido), el tobillo (porque se puede doblar con facilidad en cualquier actividad deportiva). En los deportes de contacto (fútbol, basquetbol, y otros), la rodilla, el tobillo, la cadera, la espalda, pero generalmente son lesiones agudas, usualmente de mayor severidad. En deportes de raqueta (tenis, squash, pádel), el hombro y codo suelen lesionarse además de la rodilla y tobillo”.

Como punto de partida el médico tratará de determinar lo sucedido y los pasos a seguir. “Los métodos de diagnóstico empiezan con una buena historia clínica, donde el paciente nos describe el gesto que produjo la lesión y un examen físico; secundariamente tenemos las radiografías y otros exámenes como una resonancia magnética. Y debemos tener claro que la mayoría de las lesiones ocurren en deportistas aficionados, sobre todo los llamados “guerreros de fin de semana”, que son los que no entrenan, no practican, no están en condiciones físicas aceptables y el fin de semana van a jugar como si su vida dependiera de ello. Los deportistas profesionales se lesionan, por supuesto, pero tienen un entrenamiento más riguroso y su frecuencia es menor. En mayor escala ocurre en deportes de contacto ya sea por trauma o la aparición de una lesión aguda. Los otros deportes suelen tener más lesiones de tipo sobreuso del cuerpo o por mal uso del equipo”.

Algunas formas de tratar de minimizar las lesiones es practicar un calentamiento previo, estiramientos, seguir las medidas de seguridad, utilizar el calzado apropiado para reducir probabilidades de lesiones en pie, tobillo y rodilla. “Indudablemente el mejor manejo de lesiones es la prevención y a esto podemos añadir la importancia de ser examinado por un médico antes de iniciarse en un deporte, tanto para determinar si hay un déficit en un grupo muscular o hay un acortamiento de otro grupo que deba corregirse antes de empezar la práctica del deporte”.

La fisioterapia consiste en parte en la práctica de ejercicios dirigidos en base al objetivo del tratamiento, pueden ser de acondicionamiento físico para practicar un deporte o para el tratamiento de una lesión. “Entre los ejercicios utilizados están los isométricos (que se hacen con contracción muscular, pero sin movimiento), los activos (que realiza el paciente), los activo-asistidos (los realiza el paciente, pero con ayuda del fisioterapeuta), los de equilibrio, de propiocepción y luego los específicos para la vuelta al deporte particular. Pueden incorporarse masajes, pero no si la lesión es muy aguda”.

Otras técnicas se aplican de forma complementaria para lograr una atención integral, “la termoterapia, que es el uso de calor o frío (en sus versiones húmedo o seco), se recomienda de acuerdo con la situación particular. Lo que es claro es que luego de una lesión aguda, lo adecuado es usar frío por los primeros tres días y posteriormente se pueden usar frío y calor. Hay diferentes modalidades (como ultrasonido, terapia infrarroja) que se utilizan dentro de este segmento y el momento de su uso depende de la lesión, el tiempo y el comportamiento de ésta”.

Para concluir el Doctor Saldaña nos recomienda, “yo diría que es clave ir al médico que maneje lesiones del deporte antes de empezar una disciplina deportiva por las razones expuestas previamente, la principal de ellas, prevención. Al tener una lesión, si no hay edema (hinchazón) del área afectada, si se puede apoyar sin mayor molestia el pie (si se trata de pie, tobillo o rodilla), si no hay sensación de inestabilidad y si el dolor no es limitante, no hay necesidad de acudir al médico. De lo contrario, es mejor acudir lo antes posible para revisar la gravedad de la lesión. El no tratar una lesión a tiempo puede dejar secuelas que más adelante sean muy difíciles de mejorar”.

