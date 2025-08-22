Proyecto del tren Panamá–David no define aún el traslado del aeropuerto de Albrook

Gobierno aclara que el traslado del aeropuerto de Albrook aún está en estudio preliminar

El proyecto del tren Panamá–David incluye estudios técnicos, ambientales y financieros que aún no definen ubicación de estaciones ni reubicación del aeropuerto.

La Secretaría Nacional del Ferrocarril garantiza transparencia y coordinación interinstitucional en el análisis del traslado del aeropuerto de Albrook.

(22/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- El Gobierno Nacional, por medio de la Secretaría Nacional del Ferrocarril, aclaró que el posible traslado del aeropuerto de Albrook no ha sido definido, ya que el proyecto del tren Panamá–David–Frontera se encuentra actualmente en etapa de estudios técnicos, ambientales y financieros. En esta fase, no se han tomado decisiones sobre la reubicación del Aeropuerto Marcos A. Gelabert ni sobre la ubicación final de las estaciones del recorrido.

Toda alternativa en la ciudad capital será evaluada de forma integral y en coordinación con la Autoridad de Aeronáutica Civil, el Metro de Panamá, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Economía y Finanzas, además de otras instituciones, gremios y actores relevantes.

La Secretaría Nacional del Ferrocarril subrayó que, al tratarse de una mega obra de aproximadamente 500 kilómetros, los estudios requieren más tiempo del previsto, pero aseguran que las decisiones se adoptarán con responsabilidad, transparencia y conforme a estándares internacionales de planificación.

Como parte del proceso, la firma norteamericana AECOM lidera el plan maestro y tiene programada la entrega de resultados de ingeniería y diseño para la primera fase del proyecto —hasta Divisa— en octubre de 2025.

Paralelamente, se desarrollan estudios especializados como:

• Levantamiento cartográfico mediante tecnología LIDAR, para obtener datos precisos de topografía y territorio.

• Estudio de suelos, clave para determinar condiciones geotécnicas del trazado.

• Estudio de Impacto Ambiental (Categoría III), con finalización prevista para el primer trimestre de 2026.

• Solicitudes de Información (SDIs) sobre modelo financiero integral y demanda de pasajeros y carga, esenciales para definir la viabilidad y fases de implementación.

El Gobierno reafirmó su compromiso de mantener informada a la ciudadanía conforme avancen los estudios, comunicando oportunamente los hallazgos y recomendaciones. Este proceso refleja la convicción institucional de impulsar un proyecto de alto impacto económico, logístico y social para el país, bajo un marco técnico riguroso.