Proyecto Generadora Gatún gana premio como mejor “Préstamo del Año” en el sector energético de América Latina

(13/Oct/2022 – web) Panamá.– El proyecto en construcción Generadora Gatún, ubicado en la provincia de Colón, fue galardonado por la reconocida revista ­, como el “Préstamo del Año” (2022), en el sector energético de América Latina.

El anuncio lo hizo el Grupo Energético Gas Panamá, propiedad de InterEnergy Group (51%) y AES Panamá (49%), encargada del desarrollo y construcción del proyecto.

Cada año, LatinFinance, reconocen a un número selecto de corporaciones líderes en América Latina, según su ubicación geográfica y sus áreas de especialización, seleccionando a los mejores; y durante este 2022 el proyecto panameño Generadora Gatún ha sido considerado como la oferta económica del año por su sólido financiamiento, gracias a la alianza entre AES Panamá e InterEnergy Group.

“Es para nosotros un orgullo recibir este reconocimiento internacional que sin duda respalda nuestro compromiso con el país, de que través de inversiones estratégicas en el sector energético podemos aportar a la reactivación económica y al crecimiento de Panamá” indicó Mónica Lupiáñez, country manager de Panamá y directora de Energías Renovables de InterEnergy Group.

Por su parte, Miguel Bolinaga, presidente de AES en Panamá señaló que “este reconocimiento, es un logro gracias al esfuerzo y dedicación de un equipo que busca siempre hacer en el país las mejores inversiones orientadas a diversificar la matriz energética, mejorar la calidad de vida de las comunidades e implementar las soluciones energéticas más seguras y confiables, así como más limpias y sustentables”.

Lupiañez, quien estuvo presente, junto a Bolinaga, en la ceremonia de premiación que tuvo lugar en Nueva York, en un evento que reunió a las principales compañías de América Latina, destacó que el financiamiento de este proyecto fue estructurado bajo la modalidad de “project finance” permitiendo obtener una facilidad de crédito aproximado de US$850MM necesaria para el desarrollo y construcción.

La estructuración de este financiamiento estuvo a cargo de bancos con presencia global y de primer nivel; siendo SMBC (Japón), Natixis (Francia) y Global Infraestructura Partners (EEUU) los líderes del proceso; adicionalmente también se contó con la importante participación de otros bancos con presencia internacional como The Bank of Nova Scotia, Société Générale, Intesa Sampaolo SpA – New York Branch, Banco Sabadell, S.A. Miami Branch; y de la banca local, entre los que figuran el Banco Nacional de Panamá, Caja de Ahorros, Banco Aliado, Bank of China Limited – Panama Branch, Mega International Commercial Bank Co. – Ltd.Panama Branch .

Este mismo año el proyecto recibió también el premio que otorga la prestigiosa Revista IJGlobal, para la transacción del año (2022) en el sector energético, resaltando la creatividad y sofisticación de la estructura para financiar el desarrollo y construcción del proyecto.

Generadora Gatún, es un proyecto de generación eléctrica que usará como combustible el gas natural licuado y tendrá una capacidad instalada de 670MW, y dará una alta confiabilidad y estabilidad al sistema eléctrico de Panamá. La obra se apega a las normas de protección ambiental, normas de la IFC, Banco Mundial y buenas prácticas del sector construcción, así como a los más altos estándares nacionales e internacionales de seguridad.

Por otro lado, este proyecto sustituirá las plantas térmicas que ya se han retirado del sistema eléctrico panameño, lo que brindará al país la oportunidad de transitar hacia una matriz energética mucho más limpia y eficiente, dotándola de energía más competitiva, confiable y amigable con el medio ambiente.

Vía Stratego/Foto: Equipos de AES Panamá e Interenergy.