Saturday Night Live: Mikey Madison y Morgan Wallen lideran un episodio imperdible

Mikey Madison y Morgan Wallen en SNL: el episodio que todos esperan ver

(27/Mar/2025 – Panama24Horas web) Panamá.- La temporada 50 de Saturday Night Live (SNL) continúa haciendo historia, y este sábado 29 de marzo, la actriz Mikey Madison, ganadora del Oscar® por su papel en Anora, debutará como anfitriona del icónico programa. La transmisión en vivo y en exclusiva para Latinoamérica estará disponible a través de Universal+ en Universal Comedy, mientras que la versión subtitulada llegará una semana después a la app de la plataforma.

Madison, de 25 años, se convirtió en una de las actrices más jóvenes en recibir un Oscar® a Mejor Actriz, imponiéndose a grandes figuras como Demi Moore. Su actuación en Anora, de Sean Baker, consolidó su carrera y le valió premios como el BAFTA® y múltiples reconocimientos de la crítica. La actriz, que previamente participó en Once Upon a Time in Hollywood y Scream, ha demostrado su talento en el drama y la comedia, lo que promete un episodio memorable en SNL.

Morgan Wallen, el regreso del fenómeno country a SNL

El episodio también contará con la participación del exitoso músico country Morgan Wallen, quien vuelve a SNL tras su debut en 2020. Con su álbum One Thing at a Time, Wallen dominó las listas musicales con el éxito «Last Night», que permaneció 16 semanas en el número uno de Billboard Hot 100. Su presentación en SNL llega justo antes del lanzamiento de su nuevo disco, I’m the Problem, el 16 de mayo, lo que genera expectativas sobre un adelanto exclusivo de su próximo material.

Cómo ver la histórica temporada 50 de Saturday Night Live

La nueva temporada de Saturday Night Live se transmite en exclusiva para Latinoamérica a través de Universal+ en Universal Comedy. Los espectadores podrán disfrutar del episodio en vivo y en simultáneo con la emisión en Nueva York, mientras que la versión subtitulada estará disponible una semana después en la app de Universal+.

Universal+ es el paquete de canales que incluye Universal Premiere, Universal Cinema, Universal Crime, Universal Comedy y Universal Reality, y está disponible a través de los siguientes cableoperadores:

📺 +Movil

● Universal Premiere HD (#561)

● Universal Comedy HD (#564)

● Universal Reality HD (#565)

📺 Tigo

● Universal+ Premiere HD (#1228 HFC – 193 one tv)

● Universal+ Comedy HD (#1225 HFC – 190 one tv)

● Universal+ Reality HD (#1229 HFC – 194 one tv)

📺 Amazon Prime Video

● Universal+ disponible a través de Prime Video Channels

No te pierdas este sábado 29 de marzo Saturday Night Live con Mikey Madison y Morgan Wallen, solo por Universal+.