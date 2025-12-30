Senacyt anuncia nuevas convocatorias abiertas en innovación, educación e inserción profesional

Convocatorias abiertas de Senacyt impulsan la innovación empresarial y la enseñanza de matemáticas

• A través de incentivos a la innovación y diplomados especializados, la Senacyt busca transformar la ciencia en una herramienta de desarrollo sostenible para el país.

• El Dr. Eduardo Ortega Barría destacó la importancia de estas iniciativas para integrar el talento panameño en el mercado laboral y mejorar la calidad educativa.

Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) cuenta con una serie de convocatorias públicas abiertas para impulsar la generación de conocimiento y la innovación en el país. (29/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) cuenta con una serie de convocatorias públicas abiertas para impulsar la generación de conocimiento y la innovación en el país.

Está disponible, por ejemplo, la convocatoria para el Premio Nacional a la Innovación Empresarial 2025, desarrollado en conjunto con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), con el objetivo de impulsar, reconocer y visibilizar a las organizaciones panameñas que desarrollan soluciones innovadoras basadas en ciencia y tecnología, fortaleciendo la competitividad y el progreso socioeconómico del país.

El premio cuenta con dos categorías:

Premio Nacional a la Innovación Empresarial 2025: Dirigido a personas jurídicas con fines de lucro, inscritas en el Registro Público de Panamá y con un mínimo de 12 meses de operación continua. Busca premiar proyectos que impacten la sostenibilidad y el crecimiento del sector productivo nacional.

Empresaria del Año: Esta categoría destaca a mujeres líderes y fundadoras de startups que, mediante una visión estratégica y liderazgo transformador, han convertido ideas innovadoras en soluciones de alto impacto, promoviendo la inclusión social y el fortalecimiento del ecosistema de innovación.

Las bases del premio están disponibles en www.panacamara.com y www.senacyt.gob.pa y las postulaciones se recibirán hasta el 26 de enero de 2026.

De igual forma, está abierta la Convocatoria Pública para Diplomado en Diseño y Evaluación de Entornos Digitales para la Enseñanza de las Matemáticas, con el objetivo de fortalecer las habilidades matemáticas de los participantes mediante el uso de herramientas tecnológicas y la implementación de estrategias didácticas innovadoras en el aula de matemática.

La convocatoria está dirigida a docentes de matemática de educación premedia y media en servicio en el Ministerio de Educación en las regiones escolares de Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, Herrera, Los Santos y la comarca Ngäbe-Buglé. El plazo de entrega es hasta el13 de febrero de 2026.

También, la Senacyt cuenta con la Convocatoria para la Inserción de Profesionales 2025 Ronda II, dirigida a profesionales de nacionalidad panameña con grado de doctorado que hayan sido apoyados por los Programas de Becas Nacionales e Internacionales financiados por la Senacyt o que hayan obtenido su grado de doctor en alguna de las 200 primeras universidades del QS (Quacquearelli Symonds) University World Ranking y que quieran insertarse en el mercado laboral de la República de Panamá, en institutos, centros de investigación, universidades, instituciones públicas o empresas privadas, que hayan sido seleccionadas en la convocatoria pública para las Instituciones, previamente lanzada. La convocatoria está abierta hasta el 30 de diciembre de 2025.

El Dr. Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de la Senacyt, destaca que en Panamá existe talento que integra la ciencia y la tecnología para generar soluciones reales, crear empleos, competir en el mercado internacional y aportar un impacto económico y social para transformar vidas. “Es por ello que desde la Senacyt nuestra misión está encaminada en convertir la ciencia y la tecnología en herramientas de desarrollo sostenible para Panamá”, puntualizó.