La Gala Panamá en Positivo 2025 suma a SERTV como patrocinador oficial

Alianza entre SERTV y Panamá en Positivo busca destacar agentes de cambio

SERTV será el medio oficial para la difusión y cobertura de la undécima edición de la Gala Panamá en Positivo, destacando las historias de emprendimiento y superación que merecen ser visibilizadas.

(11/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Sistema Estatal de Radio y Televisión (SERTV) y la plataforma Panamá en Positivo han formalizado una alianza estratégica con miras a la undécima edición de la Gala Panamá en Positivo 2025. El evento, reconocido por premiar a los agentes de cambio y buenas prácticas en la sociedad panameña, se celebrará el próximo 30 de septiembre.

El acuerdo de cooperación establece un compromiso mutuo de visibilidad y cobertura, con SERTV como patrocinador y medio oficial del evento. La firma protocolar contó con la presencia de destacadas personalidades, incluyendo a Marisol Guizado, CEO de Panamá en Positivo, y Dustin Guerra, director general de SERTV. También asistieron Sara Moreno, subdirectora general de Televisión de SERTV, Eusebio Cedeño, secretario general de SERTV, así como otros directores e invitados especiales.

La labor de SERTV en la sociedad panameña

A través de este convenio, SERTV reafirma su compromiso con la difusión de historias que inspiran y fortalecen a la comunidad. El sistema estatal de medios se encargará de compartir las historias de superación y emprendimiento que la plataforma Panamá en Positivo ha identificado, utilizando sus diversas plataformas para darles la exposición y visibilidad que merecen. La alianza busca destacar el impacto positivo de estos agentes de cambio, brindando al público un contenido inspirador que contribuye al desarrollo de la nación.

La Gala Panamá en Positivo se ha consolidado como un evento insignia en el país, reconociendo el talento y la dedicación de quienes, desde diversos ámbitos, contribuyen a construir una mejor sociedad. La colaboración con SERTV permitirá que el mensaje y los logros de estos panameños lleguen a una audiencia más amplia, amplificando el impacto de sus acciones y fomentando un ecosistema de buenas prácticas en la comunidad.