SPIA alerta sobre riesgos en sistemas de gas doméstico tras recientes accidentes

SPIA alerta sobre riesgos en sistemas de gas doméstico tras recientes accidentes
SPIA alerta sobre riesgos en sistemas de gas doméstico tras recientes accidentesSPIA - archivo

La Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) manifestó su preocupación por los recientes incidentes relacionados con los sistemas de gas doméstico, que han causado luto y dolor, e insta a la población y empresas a cumplir estrictamente las normas técnicas.

Reforzar medidas de seguridad en la instalación de sistemas de gas doméstico

• Como cuerpo consultivo, la SPIA emitió un comunicado con cinco recomendaciones clave dirigidas a prevenir accidentes, destacando la necesidad de inspecciones periódicas y la idoneidad de los profesionales que manejan los sistemas de gas doméstico.

(25/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), ejerciendo su rol de cuerpo consultivo del gobierno nacional y orientador de la opinión pública, ha manifestado su profunda preocupación por los recientes accidentes ocurridos en el país relacionados con los sistemas de gas doméstico. Según la entidad, los incidentes reportados en los últimos meses, que han causado luto y dolor y puesto en riesgo la vida de residentes y la integridad de las viviendas, podrían haberse evitado con el cumplimiento de las normas técnicas nacionales establecidas.

La SPIA exhortó a la población, a las empresas instaladoras y a las autoridades locales a reforzar urgentemente las medidas de prevención y control. El Ing. Ricardo Carrillo Pulido, presidente de la organización, reitera que la seguridad humana en las edificaciones y en los hogares depende del estricto cumplimiento de las normas y de la responsabilidad profesional de quienes intervienen en estas instalaciones.

Recomendaciones clave para la seguridad en sistemas de gas

La Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos emitió una serie de recomendaciones esenciales que deben seguirse para minimizar los riesgos de accidentes con el gas:

I. Profesionalismo y Certificación

• Toda intervención (instalación, reparación o modificación) en los sistemas de gas debe ser ejecutada por profesionales idóneos que se encuentren debidamente registrados en la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura.

• Se debe evitar rigurosamente el uso de materiales que no estén certificados o cualquier adaptación improvisada, ya que estas prácticas representan un alto riesgo de fugas o explosiones.

II. Mantenimiento y Prevención

• Es fundamental realizar inspecciones periódicas a las conexiones, válvulas y mangueras. Los componentes que muestren desgaste o deterioro deben ser sustituidos de inmediato.

• Las áreas donde se ubiquen cilindros o estufas de gas deben mantener siempre una ventilación adecuada. Además, se desaconseja almacenar otros productos inflamables en el mismo espacio.

III. Medidas ante una Emergencia

• Ante cualquier indicio de fuga o sospecha de escape, el reporte debe hacerse de inmediato a los cuerpos de emergencia o autoridades locales.

• Es crucial evitar encender luces, electrodomésticos o fuentes de calor cercanas al punto de fuga para prevenir una ignición.

La SPIA informó que continuará promoviendo campañas de orientación técnica y seguridad, trabajando en coordinación con las autoridades competentes y las comunidades, con el fin de prevenir accidentes y salvaguardar vidas.

Deja un comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *

Cancel reply

Opinión

330x2801

Últimas Noticias

Deportes

Sobre Panama24Horas.com.pa

Panama24Horas.com.pa es el periódico digital de noticias lider de Panamá. Actualidad de Panamá

Javier Parada Granados

Ciudad de Panamá, Distrito de Panamá

Phone & Fax

Telef. 507 60700705
Celu. 507 61370849

Síguenos en nuestras redes sociales

Últimas Noticias

PR Nweswire

Copyright 2016 panama24horas.com.pa | Diseño Web :: InternacionalWeb