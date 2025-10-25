SPIA alerta sobre riesgos en sistemas de gas doméstico tras recientes accidentes

Reforzar medidas de seguridad en la instalación de sistemas de gas doméstico

• Como cuerpo consultivo, la SPIA emitió un comunicado con cinco recomendaciones clave dirigidas a prevenir accidentes, destacando la necesidad de inspecciones periódicas y la idoneidad de los profesionales que manejan los sistemas de gas doméstico .

(25/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), ejerciendo su rol de cuerpo consultivo del gobierno nacional y orientador de la opinión pública, ha manifestado su profunda preocupación por los recientes accidentes ocurridos en el país relacionados con los sistemas de gas doméstico . Según la entidad, los incidentes reportados en los últimos meses, que han causado luto y dolor y puesto en riesgo la vida de residentes y la integridad de las viviendas, podrían haberse evitado con el cumplimiento de las normas técnicas nacionales establecidas .

La SPIA exhortó a la población, a las empresas instaladoras y a las autoridades locales a reforzar urgentemente las medidas de prevención y control. El Ing. Ricardo Carrillo Pulido, presidente de la organización, reitera que la seguridad humana en las edificaciones y en los hogares depende del estricto cumplimiento de las normas y de la responsabilidad profesional de quienes intervienen en estas instalaciones.

Recomendaciones clave para la seguridad en sistemas de gas

La Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos emitió una serie de recomendaciones esenciales que deben seguirse para minimizar los riesgos de accidentes con el gas:

I. Profesionalismo y Certificación

• Toda intervención (instalación, reparación o modificación) en los sistemas de gas debe ser ejecutada por profesionales idóneos que se encuentren debidamente registrados en la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura.

• Se debe evitar rigurosamente el uso de materiales que no estén certificados o cualquier adaptación improvisada, ya que estas prácticas representan un alto riesgo de fugas o explosiones.

II. Mantenimiento y Prevención

• Es fundamental realizar inspecciones periódicas a las conexiones, válvulas y mangueras. Los componentes que muestren desgaste o deterioro deben ser sustituidos de inmediato.

• Las áreas donde se ubiquen cilindros o estufas de gas deben mantener siempre una ventilación adecuada. Además, se desaconseja almacenar otros productos inflamables en el mismo espacio.

III. Medidas ante una Emergencia

• Ante cualquier indicio de fuga o sospecha de escape, el reporte debe hacerse de inmediato a los cuerpos de emergencia o autoridades locales.

• Es crucial evitar encender luces, electrodomésticos o fuentes de calor cercanas al punto de fuga para prevenir una ignición.

La SPIA informó que continuará promoviendo campañas de orientación técnica y seguridad, trabajando en coordinación con las autoridades competentes y las comunidades, con el fin de prevenir accidentes y salvaguardar vidas.