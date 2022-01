Startups de América Latina y el Caribe, enciendan sus motores: Están abiertas las inscripciones para Visa Everywhere Initiative 2022

(31/Ene/2022 – web) Miami, Fl. EE.UU.- Con más premios en moneda que nunca antes, Visa Everywhere Initiative (VEI), una competencia global conformada por un panel de jueces que incluye ejecutivos, clientes y socios de Visa, está buscando startups innovadoras del mundo y de América Latina y el Caribe que estén impulsando el crecimiento económico en todo el mundo.

Visa Everywhere Initiative ya está abierto para inscripciones y este año ha ampliado su alcance para destacar a aquellas startups de la región que utilizan criptomonedas y Visa Direct, la plataforma de pagos en tiempo real de Visa, de forma innovadora. Los finalistas de todo el mundo se reunirán en Qatar para la competencia global en noviembre de 2022, y los ganadores obtendrán exposición de primera mano a las principales fintechs de los sectores bancario, comercial, de capital riesgo y gubernamental, así como premios monetarios, y la oportunidad de asociarse con Visa y su amplio ecosistema de clientes.

“El Visa Everywhere Initiative se ha convertido en una plataforma emblemática para nosotros y las fintechs en América Latina y el Caribe, donde hemos podido descubrir y establecer alianzas importantes con decenas de startups de diferentes segmentos, desde pagos empresariales hasta monedas digítales o soluciones de biometría,” dijo Arnoldo J. Reyes, vicepresidente de Alianzas Digitales, Fintech y Emprendimientos para Visa América Latina y el Caribe. “Nos entusiasma volver este año con más premios, nuevas categorías y buscando las mejores y más innovadoras propuestas de las fintechs de Latinoamérica.”

Abriendo las puertas a empresas en su etapa inicial

Las fintechs y otros innovadores de pagos están transformando la forma en que pagamos, facilitando a más personas el acceso al dinero que necesitan y cuándo lo necesitan. Y a más de un año de la pandemia, contar con un acceso más fluido y sin interrupciones a esos fondos vuelto más crítico que nunca. En años anteriores, VEI ha brindado a algunos de los innovadores más prometedores en el espacio de los pagos una oportunidad para acelerar su crecimiento.

«Visa Everywhere Initiative le abrió las puertas a una empresa de un año de antigüedad, que de otra forma nunca habría podido acceder: el acceso directo a ejecutivos, talento y apoyo de Visa fue monumental», dijo el fundador y CEO de Moov , Wade Arnold, ganador global de la edición de VEI 2021 y favorito del público.

Arnold diseñó Moov para facilitar que los desarrolladores puedan aceptar, almacenar y distribuir dinero, todo desde una única plataforma, y al ganar cuatro competencias de Visa Everywhere Initiative por un total de USD 95.000 está ayudando a dar vida a esta visión. Entre otros finalistas de la edición 2021, se encontraban startups dedicadas a ampliar el acceso a los no bancarizados, como Finerio Connect, una sólida API de banca abierta en América Latina, y PearlPay, una fintech con sede en Filipinas que aporta soluciones bancarias digitales a los bancos rurales y a sus clientes. Tez Financial Services, la primera institución financiera totalmente digital de Pakistán, fue la ganadora de la Edición Mundial para Mujeres de 2021.

Las nuevas ediciones especiales destacan la inclusión

La iniciativa VEI es ahora una red de 8500 startups de todo el mundo y sigue creciendo. Desde su lanzamiento en 2015, VEI ha ayudado a startups de más de 100 países a recaudar colectivamente más de USD 16 mil millones en financiamiento, abordando uno de los mayores retos a los que se enfrentan los emprendedores en sus años de inicio. Cada año hemos ampliado la iniciativa Visa Everywhere Initiative para incluir startups únicas que resuelven problemas únicos en el mundo de los pagos. Este año nos estamos centrando intencionadamente en llegar a un grupo más diverso de innovadores. En EE.UU., VEI 2022 destacará startups fundadas por afroamericanos, mujeres y LGBTQ+ durante el Mes de la Historia Negra (febrero de 2022), el Mes Internacional de la Mujer (marzo de 2022) y el Mes del Orgullo (junio de 2022), respectivamente.

¿En Latam, quién debería inscribirse en Visa Everywhere Initiative?

Ahora es la oportunidad de construir sobre un sueño. VEI está buscando actualmente empresarios innovadores y ambiciosos de América Latina y el Caribe que estén impulsando a las comunidades resolviendo desafíos de pago y comercio a los que se enfrentan los negocios de todos los tamaños y sectores, incluyendo, entre otros:

Habilitador de servicios digitales y emisores digitales ● Blockchain y criptomonedas ● Financiamiento colectivo ● Banca como servicios (Banking as a Service) ● Patrocinadores de BIN ● Emisores/Procesadores ● Gerentes de programa Emisión digital ● Blockchain y criptomonedas ● Préstamos alternativos ● Administración financiera personal ● Transferencias de dinero y remesas ● Banca digital (conocida también como neobancos) ● Billeteras digitales, transferencias y P2P ● Beneficios para empleados ● Cuentas por pagar ● Tarjetas corporativas (también conocido como gestión de gastos) Valor agregado para comercios y/o consumidores en lo que respecta a las finanzas ● Datos y analítica ● Identificación, autenticación y seguridad ● InsurTech (Empresas tecnológicas de seguros) ● Lealtad ● Herramientas y servicios para el comercio ● Infraestructura de pago y procesamiento ● Tecnología para minoristas ● Otros Pequeñas y Medianas Empresas ● Movimiento de dinero (desembolsos, intracuenta, proveedor P2P, pagos) ● Aceptación (aceptación de comercio electrónico y móvil) ● Administración de riesgos (contracargos, etc.) ● Administración de la marca (Desarrollo comunitario, etc.) ● Otros

Gana más con Visa Direct

¿Ya tienes una sociedad con un adquirente y tienes tu sede en América del Norte, América Latina y el Caribe o CEMEA? Si es así, háganoslo saber, ya que podría haber premios adicionales para ustedes. Visita nuestro Centro de Recursos para obtener más información sobre cómo Visa Direct puede ayudarlos a ganar aún más.

Premios

Se otorgarán más de $500,000 en premios monetarios en todo el mundo. El ganador general, el ganador del segundo lugar y el ganador del tercer lugar también son elegibles para ganar el premio de Favorito del Público. Visa no adquiere ningún activo de los competidores de Visa Everywhere Initiative como parte de esta competencia.

¿Están listos para presentar a su startup en un escenario global? Postúlense ahora para unirse a nuestra red de fintechs y startups.

Fechas importantes de la competencia Visa Everywhere Initiative en América Latina y el Caribe:

• Las postulaciones cierran: 18 de marzo de 2022

• Las finales son: el 12 de julio de 2022 (transmitidas en vivo en TechCrunch)

Finales globales en Qatar: Noviembre de 2022

Envía tu solicitud a la Iniciativa Visa Everywhere aquí.

Vía LLYC