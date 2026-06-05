Ministra Montalvo anuncia transformación radical en el sistema penitenciario tras incidentes en La Joyita

Con un saldo de 148 privados de libertad recapturados y 44 aún por localizar, las autoridades ejecutan auditorías internas y procesos judiciales para deslindar responsabilidades por los incidentes y decesos registrados.
Gobierno asegura que se transformará el sistema penitenciario y se ubicará a los evadidos
• La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, afirmó que tras los hechos acontecidos en el Centro Penitenciario La Joyita se aplicarán medidas drásticas y reformas estructurales definitivas.
(05/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, informó este jueves en una conferencia de prensa que, luego del hecho ocurrido en el Centro Penitenciario La Joyita, se aplicarán transformaciones radicales dentro del sistema penitenciario corporativo, el cual se había mantenido medianamente controlado durante los últimos 23 meses de la presente administración. La funcionaria argumentó en tercera persona que los acontecimientos del 1 de junio marcan un antes y un después, por lo que la estructura carcelaria se transformará totalmente para hacer sentir el peso de un Estado que ha sido desafiado.
Acciones de recaptura y llamado a los evadidos
La jefa de la cartera de Gobierno, acompañada de forma directa por el director general del sistema penitenciario, Jorge Torregroza, hizo un llamado a los privados de libertad que todavía permanecen evadidos de las instalaciones de La Joyita para que retornen de manera voluntaria. La ministra advirtió en tercera persona que el Estado los va a encontrar bajo cualquier circunstancia, lo que se convertirá en una situación legal más complicada para ellos.
De manera contundente, la ministra Montalvo precisó en tercera persona que los evadidos deben regresar debido a que la única visión que mantiene el gobierno en este momento es devolverle la tranquilidad a la comunidad general. En sus declaraciones, la titular enfatizó que la ausencia de cada uno de los internos representa un peligro para el país, asegurando que las fuerzas de seguridad pública lograrán encontrarlos. Actualmente, las autoridades han logrado la recaptura de 148 privados de libertad que ya se encuentran ubicados nuevamente en el Centro Penitenciario La Joyita, restando un total de 44 personas por localizar.
Investigaciones judiciales y administrativas
Respecto al desarrollo de las investigaciones penales y administrativas, la ministra destacó que el Ministerio de Seguridad Pública, a través de la Dirección de Responsabilidad Policial (DRP) de la Policía Nacional, está llevando adelante todas las diligencias pertinentes para deslindar las responsabilidades del caso y determinar con exactitud qué fue lo que sucedió. Adicionalmente, el Ministerio Público ya ingresó formalmente al centro penal para realizar los peritajes correspondientes en el caso de los tres privados de libertad que fallecieron dentro de las instalaciones.
Por otra parte, se informó que el Ministerio de Gobierno se encuentra ejecutando de forma paralela una investigación de carácter interno. Al mismo tiempo, la institución ha procedido con la ejecución de movimientos operativos, cambios de personal y desvinculaciones que ya se venían gestionando previamente. La ministra Montalvo detalló en tercera persona que dentro de las averiguaciones se busca esclarecer cómo un operativo de traslado, catalogado como una actividad regular, terminó con este resultado.
Responsabilidad institucional ante la ciudadanía
La ministra de Gobierno resaltó en tercera persona que el deslinde de responsabilidades tiene que fundamentarse en una investigación integral, asegurando que cualquier individuo que resulte responsable de la situación tendrá que afrontar las consecuencias legales correspondientes.
Finalmente, la funcionaria manifestó en tercera persona que, más allá de buscar culpables, asume el control del escenario debido a que sobre ella recae directamente la administración y la situación general del recinto carcelario. Montalvo concluyó dando la cara al país y catalogando lo ocurrido como un hecho de extrema gravedad, asegurando que el Gobierno Nacional llegará hasta las últimas consecuencias en este proceso.
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