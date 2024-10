Universal+ estrena «Paris in Love» y «The Ex-Wife»: Glamour y suspenso que te atraparán esta semana

Nuevos estrenos en Universal+: Vive la boda de Paris Hilton y descubre el misterio de «The Ex-Wife»

(11/Oct/2024 – Panama24Horas web) LatAm.- Universal+, la plataforma de streaming que te trae lo mejor del entretenimiento, está lista para cautivar a sus audiencias con dos emocionantes estrenos esta semana. Los amantes del glamour y del suspenso psicológico podrán disfrutar de «Paris in Love» y «The Ex-Wife», dos producciones que prometen dejarte sin aliento.

• Paris in Love: Un romance real como nunca antes

Estreno: 15 de octubre, 8:30 PM COL/PAN

La docuserie «Paris in Love» te lleva a un mundo de opulencia y emociones a través de la vida de Paris Hilton, la reconocida heredera y empresaria, mientras se prepara para su boda con el capitalista de riesgo Carter Reum. Este íntimo relato de 13 episodios ofrece acceso exclusivo a los detalles de su espectacular fiesta de compromiso y su encantadora ceremonia de boda en la histórica finca de su abuelo.

Paris Hilton comparte las tensiones y alegrías que enfrenta en la planificación de su boda, revelando un lado nunca antes visto de su vida personal. Junto a su madre, Kathy Hilton, y su hermana, Nicky Hilton, los lazos familiares y los desafíos de equilibrar la vida pública y privada se convierten en los temas centrales de esta emocionante producción.

• The Ex-Wife: El nuevo thriller que juega con la mente

Estreno: 16 de octubre, 8:30 PM COL/PAN

Basada en el exitoso libro de Jess Ryder, «The Ex-Wife» promete mantener a los espectadores al borde de sus asientos. Adaptada por la talentosa showrunner Catherine Steadman, conocida por su trabajo en Downton Abbey, la serie sigue a Tasha (interpretada por Céline Buckens), quien parece tener una vida perfecta junto a su esposo Jack (Tom Mison) y su hija. Sin embargo, la inesperada aparición de Jen (Janet Montgomery), la exesposa de Jack, desata una serie de eventos que pondrán en duda todo lo que Tasha creía sobre su matrimonio.

Comparada con thrillers psicológicos como Gone Girl y The Girl on the Train, «The Ex-Wife» se destaca por sus giros inesperados y su capacidad de manipular la percepción del espectador, creando una experiencia llena de tensión e intriga.

Estrenos imperdibles solo por Universal+

Esta semana, Universal+ te invita a disfrutar de dos mundos completamente opuestos: el romance deslumbrante de «Paris in Love» y el suspenso intrigante de «The Ex-Wife». Ambos estrenos están diseñados para ofrecer emociones intensas y dejar a los espectadores deseando más.

¡No te pierdas el estreno de «Paris in Love» el 15 de octubre y de «The Ex-Wife» el 16 de octubre, solo por Universal+!

