Universal Music Group anuncia sus ganadores a la 34a Edición de Premio Lo Nuestro 2022

(26/Feb/2022 – web) Miami, FL. EE.UU.- Univision anunció los ganadores a la 34a edición de “Premio Lo Nuestro” (PLN). Este año Premio Lo Nuestro se celebró en el FTX Arena en Miami, FL.

La lista completa de artistas ganadores de Universal Music Group incluye:

CATEGORY 3

Canción Del Año – Song Of The Year: BICHOTA – KAROL G

CATEGORY 6

Remix Del Año – Remix Of The Year: AYER ME LLAMÓ MI EX (Remix) – KHEA, NATTI NATASHA, PRINCE ROYCE FT. LENNY SANTOS

CATEGORY 7

Colaboración «Crossover» Del Año – «Crossover» Collaboration Of The Year: IN DA GETTO – J BALVIN & SKRILLEX

CATEGORY 12

Colaboración Del Año – Pop – Pop – Collaboration Of The Year: PAREJA DEL AÑO – SEBASTIÁN YATRA & MYKE TOWERS

CATEGORY 13

Canción Del Año – Pop-Urbano – Pop-Urban – Song Of The Year: QUÉ MÁS PUES? – J BALVIN & MARÍA BECERRA

CATEGORY 14

Canción Del Año – Pop-Urbano/Dance – Pop-Urban/Dance – Song Of The Year: IN DA GETTO – J BALVIN & SKRILLEX

CATEGORÍA URBANO – URBAN CATEGORY

CATEGORY 19

Artista Femenino Del Año – Urbano – Urban – Female Artist Of The Year: KAROL G

CATEGORY 20

Canción Del Año – Urbano – Urban – Song Of The Year: BICHOTA – KAROL G

CATEGORÍA REGIONAL MEXICANO – REGIONAL MEXICAN CATEGORY

CATEGORY 23

Artista Del Año – Regional Mexicano – Regional Mexican – Artist Of The Year: CHRISTIAN NODAL

CATEGORY 24

Canción Del Año – Regional Mexicano – Regional Mexican – Song Of The Year: A LA ANTIGÜITA – CALIBRE 50

CATEGORY 25

Colaboración Del Año – Regional Mexicano – Regional Mexican – Collaboration Of The Year: BOTELLA TRAS BOTELLA – GERA MX & CHRISTIAN NODAL

CATEGORY 27

Canción Norteña Del Año – Regional Mexicano – Regional Mexican – Norteño Song Of The Year: TE VOLVERÍA A ELEGIR – CALIBRE 50

CATEGORY 29

Canción Mariachi/Ranchera Del Año – Regional Mexicano – Regional Mexican – Mariachi/Ranchera Song Of The Year: 100 AÑOS – CARLOS RIVERA, MALUMA, & CALIBRE 50

CATEGORY 30

Canción Sierreño Del Año – Regional Mexicano – Regional Mexican – Sierreña Song Of The Year: YA ME ENTERÉ – CHAYÍN RUBIO

CATEGORY 31

Canción Cumbia Del Año – Regional Mexicano – Regional Mexican – Cumbia Song Of The Year: CUMBIA A LA GENTE – GUAYNAA & LOS ÁNGELES AZULES

CATEGORÍA TROPICAL – TROPICAL CATEGORY

CATEGORY 21

Colaboración Del Año – Tropical – Tropical – Collaboration Of The Year: DE VUELTA PA’ LA VUELTA – DADDY YANKEE & MARC ANTHONY

Fuente/Foto: Umusic