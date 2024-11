Lifetime explora la vida y trágico final de Nicole Brown Simpson a 30 años de su asesinato

A tres décadas de la muerte de Nicole Brown Simpson, Lifetime estrena serie con impactantes testimonios

(4/Nov/2024 – Panama24Horas web) LatAm.- A tres décadas del asesinato de Nicole Brown Simpson, Lifetime estrena hoy lunes 4 de noviembre su nueva serie documental «La Vida y Muerte de Nicole Brown Simpson» («The Life and Murder of Nicole Brown Simpson»). En cuatro episodios, esta producción especial, dirigida por Melissa G. Moore y producida por Bunim/Murray Productions, expone detalles inéditos y estremecedores sobre la vida de Nicole, ex esposa del famoso jugador de fútbol y actor O.J. Simpson, y los abusos domésticos que vivió hasta su trágico asesinato. La serie se emitirá del lunes 4 al jueves 7 de noviembre a las 23:40 horas en México y se enmarca dentro de una campaña de concienciación sobre la violencia de género.

Con acceso a videos domésticos, entrevistas exclusivas y el diario personal de Nicole, el documental explora el “Juicio del Siglo” desde una perspectiva nunca antes vista. Familiares y amigos cercanos rompen el silencio y comparten los abusos y episodios de violencia física y psicológica que Nicole sufrió, en una relación caracterizada por el control y los celos. Entre los testimonios que se presentan están los de las tres hermanas de Nicole: Denise, Dominique y Tanya, quienes detallan la difícil convivencia que mantuvo su hermana con O.J. Simpson, desde su matrimonio hasta después del divorcio.

Nicole Brown conoció a O.J. Simpson cuando tenía 18 años, mientras él, ya una superestrella deportiva de 30 años, estaba casado con su primera esposa, Marguerite Whitley. Una amiga cercana, D’Anne Purcilly, revela que tras su primera cita con O.J., Nicole llegó a su casa con los jeans rotos y confesó a sus amigos haber experimentado un episodio de violencia. Este primer incidente fue la antesala de una relación marcada por el abuso y el miedo.

La violencia doméstica que Nicole vivió quedó registrada en numerosas llamadas a la policía durante el matrimonio, en las cuales reportó incidentes de agresión física. Finalmente, después de siete años y dos hijos, Nicole solicitó el divorcio en 1992. Sin embargo, los intentos de Nicole por reconstruir su vida independiente fueron obstaculizados por el acoso de su ex esposo, cuyo comportamiento se tornaba cada vez más controlador y violento.

La noche del 12 de junio de 1994, Nicole y su amigo Ronald Goldman fueron brutalmente asesinados frente a la residencia de ella en Brentwood, Los Ángeles. Tenía 35 años y su muerte conmocionó al mundo, derivando en el mediático juicio contra O.J. Simpson, en el cual fue absuelto. Sin embargo, en 1997, un tribunal civil lo declaró responsable de las muertes y lo obligó a pagar una indemnización de 33 millones de dólares.

Cada episodio de la serie profundiza en diferentes etapas de la vida de Nicole. El primer episodio explora sus primeros años con O.J. y el inicio de la violencia en la relación. El segundo episodio muestra su intento de rehacer su vida después del divorcio, mientras que el tercero y el cuarto abordan el asesinato y el juicio, donde los testimonios revelaron al público los años de abuso. Además, se examina cómo los hijos de Nicole, Sydney y Justin, enfrentaron la pérdida de su madre.

Lifetime rinde homenaje a la vida de Nicole Brown Simpson con una crónica que permite conocer su historia desde la perspectiva de aquellos que la acompañaron hasta el final. La serie cuenta con 50 entrevistas exclusivas de familiares y amigos, brindando una visión honesta y profunda de su vida, marcada por la violencia doméstica, que la sociedad apenas comienza a comprender en toda su magnitud.

«La Vida y Muerte de Nicole Brown Simpson» invita a la audiencia a reflexionar sobre la importancia de romper el silencio ante la violencia de género, dando una plataforma a quienes vivieron de cerca la historia de Nicole, en un intento por hacer justicia a su memoria y a todas las víctimas de abuso.