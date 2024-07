Tribunal exonera a la Familia Jaén Roy de todos los cargos en los casos «SAP» y «Criptext»

Familia Jaén Roy declarada inocente tras nueve años de batalla legal

(25/Jul/2023 – web) Panamá.- En un giro decisivo, la Familia Jaén Roy ha sido exonerada de todas las acusaciones en los casos «SAP» y «Criptext», poniendo fin a una batalla legal de nueve años. Aracelli Roy de Jaén, Ariana Jaén Roy y Eduardo Enrique Jaén Roy fueron declarados inocentes por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales del Primer Distrito Judicial de Panamá.

El pasado 19 de junio de 2024, mediante el fallo de Segunda Instancia No. 35-24, los magistrados revocaron la decisión previa y decretaron la nulidad de todo lo actuado, concluyendo que no había pruebas de blanqueo de capitales. Este veredicto se basó en una auditoría del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, solicitada por la Fiscalía en 2017, que determinó la ausencia de actividades ilícitas en las cuentas bancarias de las empresas investigadas.

Asimismo, el Tribunal de Cuentas dictaminó que en la compra del software Criptext no existía lesión patrimonial alguna, eliminando el supuesto delito de peculado.

El abogado defensor, Miguel Ángel Delgado Bravo, destacó la falta de pruebas y el daño reputacional infligido a la familia durante estos años. «El Estado pretendía continuar persiguiendo un hecho que no constituía delito, maximizando el daño reputacional y emocional causado a la familia. Era claro que el sistema no podía conseguir una sentencia condenatoria en este caso, ya que los elementos probatorios establecían claramente que no existía delito alguno,» afirmó Delgado.

Este fallo se une al fallo de sobreseimiento recibido por la familia a finales del año 2023 en el caso SAP, permitiendo a la familia Jaén Roy dejar atrás esta difícil etapa y retomar sus vidas, libres de las acusaciones que les persiguieron durante casi una década. Junto con ellos, Eduardo Enrique Jaén Limnio y Mayer Mizrachi Matalón también han sido absueltos, marcando el fin de este proceso judicial.