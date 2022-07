1 de cada 3 dueños de teléfonos celulares ha quebrado la pantalla de su dispositivo

Este tipo de daños ocurre a pesar de que usa una carcasa de protección

(21/Jul/2022 – web) Centroamérica.- Un estudio realizado por Bullitt Group Research –fabricante y licenciatario de los Cat® phones – en asocio con YouGov y CCS Insight- en relación con el mercado de celulares determinó que 1 de cada 3 dueños de ese tipo de teléfonos quebró la pantalla, inconveniente que sucedió en el 27% de las ocasiones cuando se produjo alguna clase de percance con estos dispositivos.

Según la investigación los teléfonos móviles convencionales se dañan fácilmente. Las caídas, los líquidos derramados y los golpes pueden romper sus pantallas, causarles daños como grietas o abolladuras en las carcasas y afectar la protección contra el ingreso de cuerpos extraños.

“Muchos usuarios les ponen carcazas a sus celulares, pero estas ofrecen una protección muy limitada. A pesar del amplio uso de éstas, más de 1 de cada 3 personas aseguran haber dañado sus celulares —hasta el punto de tener que repararlos o sustituirlos— en los últimos tres años. Esto supone un gran número de personas con motivos para sentirse frustradas por culpa de los frágiles diseños que son tan comunes en el mercado masivo de celulares. Estos daños pueden evitarse utilizando celulares resistentes con diseños industriales creados desde cero para sobrevivir en entornos duros y exigente”, relata el resumen del análisis.

En contraposición los celulares del segmento denominado de alta resistencia, como los Cat phones, son menos susceptibles a daños accidentales; por eso ofrecen mayores beneficios en el costo total de propiedad durante la vida útil del producto.

“La reparación de celulares dañados no solo puede ser muy costosa, especialmente a través de los canales oficiales que preservan la garantía, sino que también puede ser muy perjudicial. Es posible que los empleados no puedan hacer su trabajo de manera adecuada y efectiva y pueden tener que estar sin sus celulares durante horas o días si no hay disponibilidad inmediata de intercambio. Otros pueden tener que enfrentarse a la inconveniencia de llevar o enviar los celulares a los centros de reparación, o de organizar la recogida y el reemplazo. Además de los inconvenientes y la frustración asociados, la reducción de la productividad representa un costo a menudo subestimado para las empresas que se reduce fácilmente mediante la implementación de dispositivos móviles más resistentes”, detallan Bullitt Group Research, YouGov y CCS Insight.

Diseñados para durar

Cecilia Poveda, Directora de Mercadeo de Bullitt Group, indicó que “pocos teléfonos resistentes se fabrican con los exigentes estándares y las estrictas características de resistencia de un Cat”.

“Durante casi una década hemos ido ampliando los límites del diseño industrial en cuanto a la resistencia aportando verdaderas innovaciones al mercado. Pero no todos los celulares son iguales y no todos los celulares resistentes son comparables en cuanto a calidad y resistencia. CCS Insight, una firma de analistas independiente del sector aconseja ser precavidos a la hora de elegir dispositivos resistentes, teniendo en cuenta un análisis de los componentes llevado a cabo en algunos productos populares. La empresa comparó el interior de un dispositivo de gama media de Cat phones con el de alternativas significativamente más baratas de otros fabricantes para ver si había una explicación para esta diferencia de precio. La conclusión fue bastante clara: los celulares Cat están diseñados según unos estándares de resistencia mucho más altos y con unos componentes de calidad superior”, afirmó Poveda.

El citado estudio indica que el 50% de las personas ven un celular con la pantalla rota como “vergonzoso” (47%) y poco profesional (49%). Además, el 50% de los usuarios prefiere comprar un celular nuevo en lugar de incurrir en el alto costo de reparar un dispositivo dañado.

