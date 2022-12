5G-Advanced incorporará nuevas capacidades e inteligencia a las redes inalámbricas

(14/Dic/2022 – web) Washington, EE.UU.- Desde la 3G, el 3GPP (Third Generation Partnership Project) estandariza prestaciones y especificaciones para las redes celulares inalámbricas de todo el mundo. 5G Americas, la voz de la 5G y 4G LTE en las Américas, anunció hoy la publicación de un estudio titulado “Becoming 5G-Advanced: the 3GPP 2025 Roadmap”, en el que se exploran significativas mejoras en inteligencia artificial, realidad extendida y otras tecnologías en el Release 18 del 3GPP.

Chris Pearson, Presidente de 5G Americas dijo: “El trabajo realizado por el 3GPP en el Release 17 mejoró la 5G NR (Nueva Radio) sumando soporte para nuevos servicios, dispositivos de usuarios de capacidades reducidas, redes no terrestres, bandas de frecuencia más allá de 52GHz y el servicio multicast y broadcast (MBS). Y agregó: “En los próximos años veremos el trabajo inicial sobre el Release 18, la norma de 5G-Advanced, que impulsará un mayor rendimiento de la red y creará aún más oportunidades.”

Este white paper de 5G Americas presenta un detalle del trabajo del 3GPP con miras a 2025, centrándose en los procesos de la organización, un repaso de las principales optimizaciones y las nuevas aplicaciones verticales, una evaluación de las tendencias de los mercados globales y casos de uso, y un cronograma del desarrollo de los releases actualmente activos del 3GPP. El documento se ocupa también de las tecnologías de acceso de radio, destacando 22 prestaciones y capacidades de RAN nuevas y optimizadas.

El documento “Becoming 5G-Advanced: the 3GPP 2025 Roadmap” explora los siguientes temas clave:

• Revisión de la 3GPP Rel-17 y la 3GPP Rel-18 (5G Advanced)

• Tendencias de los mercados globales, nuevos casos de uso y cronograma del 3GPP

• Tecnologías de acceso de radio

• Arquitectura de sistemas, redes centrales y servicios

• Optimizaciones a las redes no públicas, recuperación fluida de contexto de dispositivos de usuarios (UE), conmutación y división del control de tráfico de acceso, optimizaciones a los servicios de ubicación (LCS), y comunicación en tiempo real de próxima generación (RTC).

Yi Huang, Ingeniero Principal de Qualcomm Technologies, Inc dijo: “Las mejoras introducidas por 5G-Advanced van a ofrecer toda una variedad de nuevas capacidades para la banda ancha fija/móvil, así como también industrias verticales potenciadas por la inteligencia artificial, el machine learning y tecnologías full duplex basadas en una única plataforma. 5G Advanced Release 18 de abrirá posibilidades completamente nuevas.”

Karri Kuoppamaki, Vicepresidente Senior de Tecnología y Estrategia de Redes de Radio de T-Mobile señaló: “Luego del éxito de los Releases 15 a 17 de la 5G, esperamos que el Release 18 incorpore nuevas mejoras técnicas en muchas áreas incluidas la inteligencia artificial y la realidad extendida. Las posibles nuevas prestaciones de la 5G-Advanced continuarán con el avance de las comunicaciones móviles y tendrán un significativo impacto sobre las redes inalámbricas del futuro. Felicitaciones a Mark Younge y al resto del equipo de T-Mobile por elaborar este importante documento y por el trabajo que realizan a diario para liderar la innovación en la 5G.”

Fuente/Foto: 5G Americas