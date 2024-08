5G Americas analiza el impacto de las Redes Neutrales en el futuro de las Comunicaciones

5G Americas destaca el potencial de las NHN para transformar la conectividad en América

Viet Nguyen destaca el potencial transformador de las redes de alojamiento neutrales para mejorar la conectividad y reducir la huella ambiental.

(8/Ago/2024 – Panama24Horas web) Washington, EE.UU.- Las redes de alojamiento neutrales (NHN) están emergiendo como una infraestructura crucial para mejorar la conectividad y la cobertura inalámbrica. 5G Americas, líder en la promoción de tecnologías 5G y futuras en las Américas, ha lanzado hoy su último white paper titulado «Neutral Host Opportunities for 5G and Beyond» (Oportunidades con redes neutrales para 5G y posteriores tecnologías), enfocado en explorar el potencial de las NHN para satisfacer la creciente demanda de conectividad robusta y sostenible.

«Las soluciones de alojamiento neutrales pueden ser fundamentales para mejorar la conectividad y abordar la sostenibilidad. La industria debe seguir innovando y estandarizando nuevas soluciones de radio y compartición de potencia que aumenten la eficiencia y minimicen la huella de carbono», afirmó Viet Nguyen, Vicepresidente de 5G Americas.

El white paper detalla cómo las NHN soportan varios niveles de compartición de infraestructura, incluyendo sistemas de antenas distribuidas (DAS), radios compartidas y bandas de base. Además, se enfoca en las oportunidades económicas y los beneficios de eficiencia operativa que estas tecnologías pueden ofrecer.