5G Americas anuncia el cese de sus operaciones para finales de febrero de 2026

La organización 5G Americas aprueba plan de disolución tras décadas de liderazgo tecnológico

• La asociación líder en el desarrollo de tecnologías móviles en el hemisferio occidental cerrará formalmente sus puertas el próximo 27 de febrero, tras cumplir su misión de impulsar el despliegue de redes desde 3G hasta 6G.

(19/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Seattle, Estados Unidos.- La organización 5G Americas ha comunicado oficialmente que su Junta Directiva aprobó un plan para la disolución formal de la entidad y el cierre gradual de sus operaciones. Según el cronograma establecido, la fecha prevista para el cese definitivo de actividades es el 27 de febrero de 2026, marcando el fin de una etapa clave para el sector de las telecomunicaciones en el hemisferio occidental.

Trayectoria y liderazgo sectorial

Desde su creación, 5G Americas se consolidó como la voz de referencia para la industria inalámbrica en las Américas. Su labor principal consistió en fomentar la colaboración entre los principales operadores y proveedores del mercado, impulsando el desarrollo y la adopción de sucesivas generaciones tecnológicas como 3G, 4G LTE, 5G y 5G-Advanced, además de preparar el terreno para la futura evolución hacia 6G.

La asociación desempeñó un papel estratégico en la educación de formuladores de políticas públicas, analistas técnicos y medios de comunicación sobre el potencial transformador de las tecnologías móviles. Durante la última década, la organización aportó liderazgo técnico mediante la publicación de informes especializados y la organización de foros de alto nivel que impulsaron el crecimiento del ecosistema inalámbrico regional.

Razones del cierre y legado

La Junta Directiva de la entidad señaló que, debido a la constante transformación del panorama industrial, este es el momento adecuado para concluir las funciones de la asociación. Viet Nguyen, presidente de 5G Americas, expresó en tercera persona que ha sido un privilegio liderar la organización y trabajar con los referentes más dedicados del sector. Nguyen subrayó que el equipo contribuyó a definir la narrativa global en torno al 5G y sentó las bases para el desarrollo del 5G-Advanced y el 6G.

En el periodo restante hasta el 27 de febrero, la organización se dedicará a completar sus iniciativas pendientes, finalizar los asuntos administrativos en curso y concluir formalmente sus operaciones. La entidad extendió un agradecimiento a sus empresas miembros, socios y a la comunidad inalámbrica por el apoyo brindado durante su trayectoria como motor de innovación y liderazgo intelectual en Norteamérica y el resto del continente.

