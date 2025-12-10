5G Americas destaca la urgencia de asegurar el espectro para un futuro de redes autónomas

El espectro es clave para impulsar la innovación y el liderazgo de Norteamérica hacia 6G

• El organismo destaca que Norteamérica lidera la adopción de 5G, con 339 millones de conexiones, e impulsa el desarrollo de redes autónomas basadas en inteligencia artificial (IA).

(10/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Seattle, EE.UU.- A medida que la industria inalámbrica avanza hacia la era 5G-Advanced y se dirige firmemente a 6G, el último trimestre ha reforzado la rápida convergencia entre tecnología y política de espectro. A nivel global, las conexiones 5G han superado los 2.6 mil millones, lo que representa un crecimiento interanual del 37%, con proyecciones que sitúan el total de conexiones en casi 9 mil millones para el año 2030.

Norteamérica, por su parte, continúa marcando el ritmo mundial, alcanzando 339 millones de conexiones 5G y una cobertura poblacional del 88% en el segundo trimestre de 2025, con la expectativa de superar el 100% de cobertura antes de que finalice el año.

El Camino Hacia las Redes Autónomas

En este contexto de acelerada adopción, 5G Americas publicó un nuevo informe técnico, Enabling Intent-Based Autonomous Networks, que enfatiza el cambio necesario de los sistemas diseñados manualmente a redes capaces de interpretar intenciones, automatizar operaciones y adaptarse en tiempo real. Este avance se considera un paso práctico hacia la conectividad nativa de Inteligencia Artificial (IA), donde la inteligencia se integra en el núcleo de la red.

Urgencia del Pipeline de Espectro

A pesar de este progreso tecnológico, 5G Americas advierte que la evolución de las redes no está garantizada sin una base de espectro adecuada. La necesidad de contar con un pipeline duradero de espectro de banda media y banda alta es cada vez más urgente a medida que los operadores se preparan para la automatización avanzada, los servicios impulsados por IA y una integración más estrecha entre satélites y redes terrestres. El organismo subraya que la política de espectro no es una vía paralela, sino el factor habilitador clave para las capacidades que definirán 5G-Advanced hoy y 6G en el futuro.

Liderazgo de Norteamérica en Innovación

Norteamérica ha consolidado su trayectoria de innovación, demostrando cómo las redes 5G pueden volverse programables, preparadas para la IA y abiertas a la integración con tecnologías no terrestres. La región está definiendo la forma en que se construyen, implementan y monetizan las redes de próxima generación, abarcando desde la Red de Acceso de Radio (RAN) orquestada por IA y operaciones energéticamente conscientes, hasta experiencias fluidas entre conectividad terrestre y satelital.

El equipo de 5G Americas concluyó reiterando su misión de asegurar que Norteamérica disponga del espectro, las políticas y el entorno de innovación necesarios para mantener su liderazgo en 5G-Advanced y establecer el ritmo para el desarrollo de 6G en los próximos años.