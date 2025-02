5G Americas presenta avances en Redes No Terrestres y su Integración con 5G

5G Americas destaca el potencial de las Redes No Terrestres para expandir la Cobertura 5G

(27/Feb/2025 – Panama24Horas web) Washington, EE.UU.– 5G Americas, la voz líder de la tecnología 5G en las Américas, ha lanzado su más reciente libro blanco, New Developments and Advances in 5G and Non-Terrestrial Networks (Nuevos desarrollos y avances en la 5G y las redes no terrestres), en el que se analizan los avances, oportunidades y desafíos en la integración de las redes no terrestres (NTN) con la infraestructura 5G existente.

A medida que la tecnología satelital avanza, las NTN están revolucionando la conectividad global al extender la cobertura de banda ancha móvil a zonas remotas y desatendidas, facilitando comunicaciones de emergencia y apoyando nuevas aplicaciones comerciales.

“El desarrollo de las NTN permite una conectividad global sin interrupciones, complementando las redes 4G y 5G existentes y futuras. Su integración amplía el alcance de las telecomunicaciones más allá de lo que las redes móviles tradicionales pueden ofrecer”, explicó Viet Nguyen, Presidente de 5G Americas.

Crecimiento y Aplicaciones de las NTN

Las redes no terrestres han pasado rápidamente de pruebas de concepto a servicios comerciales, y se estima que el mercado de telecomunicaciones satelitales alcanzará los 28.000 millones de dólares para 2030. Este crecimiento refleja su creciente importancia en la reducción de la brecha digital y el fortalecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones en todo el mundo.

El informe destaca los sectores donde las NTN están generando un impacto significativo:

Conectividad en zonas rurales y remotas: Garantizando acceso a Internet en regiones con baja cobertura terrestre.

Comunicaciones marítimas y de aviación: Mejorando la conectividad de barcos, aviones y operaciones en alta mar.

Respuesta ante emergencias y desastres: Proporcionando comunicaciones esenciales en situaciones de crisis.

Internet de las cosas (IoT) y logística: Ampliando el monitoreo de activos en sectores como la agricultura, la industria y la infraestructura.

Colaboración y Regulación: Claves para el Futuro de las NTN

El éxito de la integración de las NTN en el ecosistema 5G depende de la cooperación entre fabricantes de dispositivos, operadores de redes y proveedores de satélites. Actualmente, los servicios de conectividad directa al dispositivo (D2D) permiten que teléfonos inteligentes convencionales se conecten a satélites mediante espectro LTE y 5G.

Además, la colaboración entre gobiernos y organismos internacionales es fundamental. La asignación de espectro juega un papel clave en el desarrollo de las NTN, y entidades como la FCC y los reguladores globales están definiendo políticas para garantizar la coexistencia armoniosa entre redes terrestres y no terrestres.

“El apoyo regulatorio y los avances tecnológicos son esenciales para el crecimiento de las NTN”, afirmó Brian Olsen, líder del grupo de trabajo del documento y Gerente Senior de Desarrollo Tecnológico y Estrategia en T-Mobile. “Con los esfuerzos en curso para estandarizar el espectro y mejorar la integración satelital, estas redes desempeñarán un papel clave en la conectividad, la resiliencia y la inclusión digital a nivel mundial”.

El informe también destaca los próximos avances del Release 19 del 3GPP, que optimizarán la eficiencia y escalabilidad de las redes no terrestres mediante mejoras en la gestión de movilidad, segmentación de redes y cargas útiles satelitales.

Para más información y acceso al libro blanco completo, visite el sitio web de 5G Americas.