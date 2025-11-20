Ataques de Phishing en Centroamérica superan los 7 millones, según informe de Kaspersky

Cibercrimen en Black Friday: Ataques de Phishing en Centroamérica acechan con ofertas falsas



• Panamá reportó 6.3 millones de ataques en 12 meses y un 53% de la población ha sido víctima de fraudes que aprovechan los impulsos de compra en línea, especialmente durante el Black Friday.

(20/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El más reciente Panorama de Amenazas para América Latina, publicado por Kaspersky, ha revelado que la región sufrió más de 1.2 mil millones de ataques de phishing en el último año, promediando 3.5 millones de incidentes diarios. Esta modalidad de ataque, considerada una de las más rentables para el cibercrimen, se intensifica durante eventos como el Black Friday, donde los delincuentes buscan robar datos personales, información bancaria y dinero, aprovechando la búsqueda masiva de descuentos. El informe indica que el 29% de los usuarios afectados en la región ha perdido entre $100 y $500 en fraudes de compras en línea.

Las cifras de Ataques de Phishing en Centroamérica son significativas, con Costa Rica registrando 7.9 millones de ataques (21 mil al día) y Panamá reportando 6.3 millones de ataques (17 mil al día). Otros países de la región también experimentaron altos volúmenes, como Guatemala con 6.4 millones, República Dominicana con 4 millones y El Salvador con 2.5 millones de incidentes.

Tácticas de Engaño y Pérdidas Financieras

Para perpetrar el robo de dinero, los estafadores utilizan una cadena de engaños que comienza con notificaciones y ofertas falsas. Estas trampas, que prometen descuentos increíbles, buscan activar la emoción de comprar antes de que el usuario pueda evaluar la situación. Un 50% de los latinoamericanos ya ha sido víctima de fraudes que se aprovechan de estos impulsos, cifra que asciende al 53% en Panamá, 54% en Guatemala y 52% en Costa Rica.

Los estafadores se valen de:

• Redes Sociales: Publicaciones, anuncios o perfiles que imitan tiendas reconocidas.

• Comunicaciones Fraudulentas: Mensajes, correos o llamadas que, además de promociones, alertan sobre «problemas con tu pedido» o «fallas en el pago» para provocar una reacción inmediata.

Cada clic apresurado dirige a los usuarios a sitios fraudulentos, portales casi idénticos a los originales que simulan una experiencia real de compra. El 60% de los latinoamericanos no sabe reconocer un sitio falso y ya ha caído en uno. En esta fase, los datos compartidos, como nombre, correo o información bancaria, se envían directamente a manos de los estafadores, quienes pueden clonar tarjetas, realizar cargos no autorizados o suplantar la identidad de las víctimas.

En la región centroamericana, la victimización por fraude con cuentas o tarjetas bancarias es considerable: Guatemala registra un 37%, Costa Rica un 34% y Panamá un 21%.

Carolina Mojica, Gerente de Productos para el Consumidor para las regiones Norte y Sur de América Latina en Kaspersky, explicó que el phishing destaca por ser un modelo de ataque masivo, automatizado y de bajo costo. «La verdadera protección empieza antes de comprar, con precaución y verificación desde el primer clic”, puntualizó.

Guía de Seguridad para Black Friday

Para ayudar a los consumidores a reducir los riesgos y aprovechar las promociones reales con tranquilidad, Kaspersky comparte una breve guía con tres sencillos pasos para evitar caer en fraudes, especialmente durante el Black Friday:

1. Filtrar las ofertas falsas antes de dar clic

Se debe desconfiar de mensajes que prometan promociones increíbles o que generen presión de compra. Antes de ingresar a un sitio, se debe verificar que la página tenga un candado en la barra de direcciones y comience con https. En redes sociales, es clave verificar la autenticidad del vendedor (cuenta verificada, comentarios y fechas coherentes).

2. Proteger los datos personales y bancarios

Los consumidores deben evitar ingresar datos financieros en apps o sitios sospechosos. Se recomienda usar tarjetas digitales con códigos de seguridad dinámicos y activar alertas de compra para recibir notificaciones inmediatas si se intenta usar la tarjeta sin autorización. Nunca se deben compartir contraseñas ni datos bancarios por correo, mensaje o llamada.

3. Comprar desde un dispositivo protegido

Dado que la mayoría de las compras se realizan desde dispositivos móviles, se recomienda instalar soluciones de seguridad, como Kaspersky Premium, que detecten enlaces de phishing y bloqueen sitios falsos. Además, es esencial mantener los dispositivos y aplicaciones actualizados para evitar vulnerabilidades y evitar conectarse a redes públicas al realizar transacciones de compra.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: