Acá te decimos que es lo que más motiva a la Gen Z en América Latina

(12/Ene/2023 – web) Panamá.- Baby boomers, Generación X, Millenials y ahora la Gen Z han estado marcadas por sucesos y ciclos de vida que las y los caracteriza por el tiempo y cultura en la que viven. En Latinoamérica, actualmente los jóvenes se encuentran pasando por una serie de vivencias y desafíos que también están definiendo a su generación, y para muchos, la Gen Z es un terreno aún inexplorado, es por eso que YouTube abordó tres “vibes”, es decir, el modo en el que han creado y cultivado nuevas formas de estar solos y de estar juntos, al igual que aquellos hallazgos de cómo se relacionan con el mundo.

interés en el activismo que no solo abarca temas como el medio ambiente, si no que conectan con el espíritu de cambio, significa pensar en diversidad e inclusión en todos sus matices, pues para sintonizar con ellos solo se necesita un celular y un hashtag, símbolo que ha clasificado inconformidades o luchas como: Figuras como Xiye Bastida , a quien han comparado con Greta Thunberg, y Nicole Becker , la ecomilitante argentina, construyen un imaginario serio de los jóvenes de nuestra era. Más allá de esa imagen romántica, la Gen Z muestra un

#OrgulloTrans

#ProyectosLectores

#LosJóvenesTomanLaPalabra

#LosJóvenesSomosElPresente

#ComunidadMBTI

#GamerGirl

El #Jovenes en YouTube agrupa 15 mil videos, de 4,100 canales diferentes. El poder del “fandom” se vuelve más grande cuando las masas se combinan con la fuerza de internet. Por todo el continente, los fanáticos se han unido para que sus creadores reciban atención mediática y se posicionen en las primeras listas de reproducción. Su fuerza está diseminada en varios países, pero su acción es unificada. Los Polinesios, por ejemplo, cuentan con uno de los fandoms más eficaces del mundo. Sus más de 25 millones de seguidores les han ayudado a hacerse con diferentes reconocimientos, entre ellos un Guinness World Record por la mayor cantidad de botones de Diamante de YouTube, logrados por miembros de una familia.

Gracias a la tecnología, el gaming y el auge de la realidad virtual, cada vez más personas entran al mundo de los avatares. La Gen Z utiliza su avatar para conocer gente, divertirse y comprar, este fenómeno viene junto con la transformación de plataformas virtuales en donde no solo se juega, si no que también se socializa y se conectan, como Juanchito, el gamer con capacidades diferentes, cuyo avatar digital está libre de la silla de ruedas. Por su parte los VTubers, celebridades sintéticas, que construyen reconocimiento e influencia a través de redes sociales, dan un paso más en el ascenso con su popularidad.

Kori enseña a sus más de 3 millones de suscriptores trucos para “hackear” avatares especiales, como el de Santa, Lightyear, Batman o el del Acertijo.

La creatividad es la principal herramienta con la que la Gen Z está confrontando tiempos de incertidumbre y su búsqueda de bienestar mental. A través de su imaginación, esta generación ya no produce contenido, si no que son el contenido, recreando una especie de autoterapia al grabarse, hablar y verse, permitiéndoles ordenar su autoconocimiento no solo con ellos, si no que también con su comunidad. En YouTube también existe una ola de contenidos neuroestimulantes que los jóvenes usan para concentrarse, relajarse y distraerse, pueden incluso, alcanzar la sinestesia táctil como los videos de tipo Autonomous Sensory Meridian Response (ASMR). Gracias a este tipo de videos, 53% de los jóvenes de América Latina afirman que YouTube los ayuda a abrir la cabeza y expandir la mente, y se convierte en el espacio donde habitan estas comunidades sedientas de expansiones mentales.

Estas “vibes” muestran el proceso de cambio en la comunicación entre personas y YouTube aparece como epicentro de esas transformaciones con un rol vital para masificar estas y otras transformaciones de los jóvenes de América Latina.

Para más detalles del reporte, ingrese aquí