Agentes IA como colaboradores: el 76% de los ejecutivos cambia su percepción según estudio global

Informe de MIT SMR y BCG detalla la adopción acelerada de Agentes IA

• La implementación de agentes IA está superando la velocidad de adopción de la IA generativa, con un 35% de empresas ya utilizándolos, lo que obliga a repensar los modelos de gobernanza y las estrategias de talento.

(04/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La adopción de agentes IA (sistemas capaces de planificar, actuar y aprender por sí mismos) está transformando rápidamente el panorama empresarial, superando la velocidad de implementación de la inteligencia artificial tradicional y generativa. Un nuevo estudio anual global, publicado por MIT Sloan Management Review y Boston Consulting Group (BCG), subraya cómo esta tecnología está diluyendo la línea entre una herramienta y un colaborador en la organización.

El informe, titulado “The Emerging Agentic Enterprise: How Leaders Must Navigate a New Age of AI”, se basa en una encuesta a más de dos mil ejecutivos de 21 industrias y 116 países, y revela que el 35% de las empresas ya están explorando el uso de estos sistemas, con un 44% adicional planeando su implementación en un futuro cercano.

El Agente IA: De Herramienta a Colega

A diferencia de las tecnologías anteriores, los sistemas de IA agéntica se comportan cada vez más como compañeros de equipo autónomos. Un hallazgo central del estudio es que el 76% de los ejecutivos encuestados consideran a los agentes IA más como colegas que como una simple herramienta. Esta percepción subraya la autonomía y la capacidad de los sistemas para ejecutar procesos complejos y adaptarse sobre la marcha.

A pesar de la rápida adopción, el estudio indica que pocas organizaciones han reestructurado sus flujos de trabajo, modelos de gobernanza, planificación de inversiones o estrategias de talento para alinearse con este ritmo sin precedentes. La naturaleza dual de la IA agéntica—que funciona tanto como herramienta como colaborador—plantea un desafío de gestión que exige simultáneamente enfoques propios de recursos humanos y técnicas de administración de activos.

El partner de BCG y líder de BCG X en la región, Gonzalo Montón, destacó que las organizaciones líderes en Latinoamérica, especialmente en el sector financiero, están comenzando a explorar cómo estos agentes pueden transformar sus procesos y la estructura de responsabilidades. Montón también señaló la importancia de establecer bases sólidas de capacitación en la región para integrar el criterio humano con la autonomía de estos sistemas.

Implicaciones Estratégicas y Organizacionales

El informe de MIT SMR y BCG detalla varias conclusiones clave sobre el impacto de la IA agéntica en la estructura y estrategia empresarial:

Cambio en los Modelos Operativos y de Gobernanza: El 66% de las organizaciones líderes en la adopción de agentes IA espera cambios en sus modelos operativos, frente al 42% de aquellas que apenas comienzan. Además, se prevé un aumento del 250% en la autoridad de toma de decisiones por parte de los sistemas de IA en los próximos tres años.

Impacto en el Talento y la Satisfacción Laboral: Los líderes en la adopción de IA agéntica esperan una mayor disposición a contratar perfiles generalistas (43%), una reducción de los niveles de mando intermedio (45%) y menos puestos de nivel inicial (29%). El 95% de los colaboradores en estas organizaciones líderes reporta un impacto positivo de la IA en su satisfacción laboral.

Ventaja Competitiva: El 73% de los líderes en IA agéntica prevé que su uso fortalecerá la capacidad de la organización para diferenciarse, en contraste con el 53% de las que aún no la han adoptado.

Otro aporte relevante del estudio sugiere que los agentes IA deben ser considerados como activos que aprenden y ganan valor con el uso. Esto implica que las empresas deben repensar sus modelos de inversión, centrándose no solo en la implementación, sino en el desarrollo de capacidades que permitan que estos sistemas evolucionen y se conviertan en una fuente de diferenciación sostenida.

La publicación completa del estudio se puede descargar en la web de Boston Consulting Group (BCG).

