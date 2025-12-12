McKinsey Global Institute revela aceleración en la adopción de IA global

La adopción de IA aumenta en empresas, pero sigue limitada a fases piloto

(12/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La adopción de IA en el entorno empresarial global está experimentando una rápida aceleración, impulsada por la proliferación de herramientas de inteligencia artificial y la aparición de la IA agentiva. La última encuesta global “State of AI 2025”, elaborada por McKinsey Global Institute, indica que el 88% de los encuestados afirma que su organización utiliza la IA en al menos una función empresarial , una cifra que supera el 78% registrado el año anterior. No obstante, el informe advierte que, a pesar de este aumento, la mayoría de las compañías aún no ha integrado la tecnología lo suficiente en sus flujos de trabajo para obtener beneficios significativos a nivel corporativo.

Escala y Experimentación con Nuevas Tecnologías

Aunque la expansión de la adopción de IA es continua , a nivel corporativo, la mayor parte de las empresas permanece en una fase de experimentación o piloto. Solo un tercio de las organizaciones ha comenzado a ampliar sus programas de IA. El estudio señala una marcada diferencia según el tamaño de la empresa:

• Las empresas con ingresos superiores a 5,000 millones de dólares son más propensas a haber alcanzado la fase de ampliación de la IA.

• Solo el 29% de las empresas con ingresos inferiores a 100 millones de dólares ha logrado escalar sus programas.

En paralelo, se observa un creciente interés en la exploración de agentes de IA —sistemas basados en modelos fundamentales capaces de ejecutar múltiples pasos en un flujo de trabajo. El 62% de los encuestados afirma que sus organizaciones están experimentando con agentes de IA , siendo el uso más común en áreas como Tecnología de la Información (TI) y gestión del conocimiento, y en sectores como tecnología, medios y telecomunicaciones, y salud.

Impacto Financiero y Cualitativo de la IA

Para la mayoría de las organizaciones, la inteligencia artificial aún no se traduce en un impacto relevante en el EBIT (Beneficios antes de Intereses e Impuestos). Solo el 39% de los encuestados atribuye algún nivel de impacto , y la mayoría reporta que menos del 5% del EBIT es atribuible al uso de la IA.

Pese a esto, las empresas sí reportan beneficios cualitativos significativos :

• Mejoras notables en la innovación.

• Cerca de la mitad identifica incrementos en la satisfacción del cliente y la diferenciación competitiva.

Además, el uso de la IA ha reportado reducciones de costes en áreas como ingeniería de software, fabricación y TI , y aumentos de ingresos en marketing y ventas, estrategia y finanzas corporativas, y desarrollo de productos.

La IA y las Perspectivas de Empleo

En cuanto al empleo, la mayoría de los encuestados reportó pocos cambios en el tamaño de su plantilla por el uso de la IA durante el último año, y la mayor parte espera los mismos resultados para 2026. Sin embargo, el 32% prevé una reducción global del 3% o más de personal, y el 13% espera un aumento de esa magnitud.

Se observó que las empresas más grandes son más propensas que las más pequeñas a anticipar reducciones de personal relacionadas con la IA. Asimismo, las organizaciones con mejor rendimiento con la IA son más propensas a esperar cambios significativos en su planilla, ya sea de reducción o aumento. El éxito en la IA, según el informe, radica en que las organizaciones no solo buscan eficiencia, sino que también establecen el crecimiento y la innovación como objetivos, e integran un rediseño fundamental de sus flujos de trabajo.