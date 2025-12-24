Informe revela el crecimiento exponencial en la adopción de IA generativa en Latinoamérica para decisiones de compra

El impulso económico y la adopción de IA generativa en Latinoamérica marcan la pauta en 2025



• La inteligencia artificial se integra orgánicamente en el proceso de compra latinoamericano, alcanzando tasas de uso de hasta el 50% al cierre de este año.

Ciudad de Panamá, Panamá.- La adopción de IA generativa en Latinoamérica se ha transformado en un pilar fundamental para el dinamismo económico regional durante el presente año. Según los resultados del Global Consumer Radar 2025 de Boston Consulting Group (BCG), los consumidores latinoamericanos han demostrado una resiliencia superior a la de los mercados desarrollados, manteniendo un equilibrio entre el optimismo y la cautela frente al contexto geopolítico internacional. El informe destaca que países como Colombia, Chile, Perú y Argentina no solo planean incrementar su gasto en sectores clave como automotriz y viajes, sino que han integrado la tecnología avanzada como un asesor cotidiano en sus decisiones financieras.

Transformación digital del proceso de compra

El uso de herramientas tecnológicas para comparar productos y recibir recomendaciones personalizadas ha experimentado un crecimiento acelerado. La adopción de IA generativa en Latinoamérica pasó de niveles cercanos al 30% en 2024 a tasas que oscilan entre el 40% y el 50% en noviembre de 2025. Este fenómeno posiciona a la región como uno de los epicentros globales en el uso de GenAI, equiparando su empleo con fines personales al uso laboral. Esta convergencia tecnológica confirma que la inteligencia artificial ya forma parte orgánica del recorrido del consumidor, redefiniendo los puntos de contacto entre las marcas y sus clientes.

Sostenibilidad y fidelidad de marca

A pesar de que existe una elevada conciencia sobre la sostenibilidad, el estudio revela una brecha entre la intención y la acción, ya que solo entre el 1% y el 9% de los encuestados está dispuesto a pagar más por productos ecológicos. Por otro lado, aunque el 61% de los latinoamericanos declara tener una mentalidad flexible para explorar nuevas opciones, más del 76% termina eligiendo marcas habituales. Este comportamiento sugiere que, si bien hay apertura a la innovación, la inercia hacia lo conocido sigue siendo una fuerza dominante que las empresas deben considerar en sus estrategias de mercado.

Visión experta sobre el mercado regional

Sandro Marzo, Managing Director & Partner de BCG, señala en el informe que Latinoamérica avanza a un ritmo propio, combinando una sofisticación creciente en el consumo con una agilidad tecnológica notable. El ejecutivo destaca que el hecho de que casi la mitad de los consumidores utilicen GenAI para decidir sus compras refleja a un usuario que no solo se adapta, sino que redefine activamente sus prioridades. Para las organizaciones, este escenario representa una oportunidad crucial para invertir en experiencias de compra inteligentes que conecten con un consumidor cada vez más informado y empoderado en este entorno de transformación digital.