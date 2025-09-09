El AEO reemplaza al SEO: ¿qué significa este cambio para las marcas?

La inteligencia artificial redefine la visibilidad: el AEO supera al SEO

Un análisis reciente de Arlene Puello, directora de Marketing de LLYC en Panamá, destaca que el AEO no solo informa, sino que también influye en la reputación, planteando un nuevo desafío para marcas y países.

La transición del SEO al AEO marca un cambio fundamental en el marketing digital, donde la visibilidad de una marca o un país depende de la calidad de la información que nutre a los modelos de inteligencia artificial.

(09/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Arlene Puello, directora de Marketing de LLYC en Panamá, ha puesto de manifiesto un cambio significativo en el panorama digital: la transición del AEO (Answered Engine Optimization u Optimización de Motores de Respuesta) que reemplaza al tradicional SEO (Search Engine Optimization u Optimización para Motores de Búsqueda). Este nuevo paradigma no se enfoca en complacer a los motores de búsqueda, sino en anticipar cómo la inteligencia artificial generativa —como ChatGPT, Gemini o Perplexity— construye e interpreta la información.

Durante más de dos décadas, tanto marcas como países han concentrado sus esfuerzos en el SEO para lograr un posicionamiento destacado en las búsquedas de Google. Sin embargo, este modelo está en extinción. LLYC ha estudiado la evolución del marketing por más de 12 años, previendo la emergencia de una nueva audiencia: las plataformas de IA, las cuales procesan datos para ofrecer respuestas a los usuarios. En este nuevo contexto, la visibilidad y la reputación dependen en gran medida de cómo estas plataformas interpretan y presentan la información.

El cambio es real y ya no es suficiente solo con tener presencia en la red; las marcas ahora deben asegurarse de que su información sea interpretada correctamente. Según un análisis de LLYC, más del 35% de las búsquedas actuales ya reciben una respuesta generada por IA. Adicionalmente, pruebas recientes de El Confidencial indican que estos sistemas pueden cambiar la opinión de su “oponente” en el 64% de los casos, superando a los debatientes humanos. Esto demuestra que la conversación pública está siendo moldeada por sistemas que no solo informan, sino que también ejercen influencia.

La llegada del AEO plantea un frente reputacional inédito. La respuesta de un motor generativo sobre una empresa, un país o un directivo podría tener un impacto superior al de un titular de prensa. ¿Qué sucedería si una IA destaca las debilidades antes que las fortalezas, o si refuerza percepciones negativas? La discrepancia entre la narrativa oficial y la percepción algorítmica se convierte en un riesgo tangible.

La transición de SEO a AEO implica:

• Un nuevo frente reputacional: La visibilidad dependerá de la calidad y autenticidad de la información que alimenta los modelos de IA.

• La necesidad de anticipación: El monitoreo sistemático de lo que los algoritmos dicen sobre nosotros será tan crucial como la lectura de los titulares de prensa.

• La oportunidad estratégica: El AEO no es solo un riesgo, sino también una oportunidad para reposicionar marcas y países con narrativas coherentes, transparentes y verificables.

Aunque la implementación del AEO está en sus etapas iniciales, el primer paso, bajo el espíritu de la anticipación, es realizar auditorías sobre cómo las inteligencias artificiales perciben a las marcas para detectar posibles sesgos y oportunidades de mejora.

El ecosistema de la inteligencia artificial: Impacto en la economía y el trabajo, Título: 10 claves sobre el ecosistema de la inteligencia artificial

Frente a este nuevo escenario, LLYC ha desarrollado soluciones concretas para auditar la percepción de la IA sobre una marca, identificar vacíos de información y alinear la narrativa digital con el posicionamiento deseado. A través de monitoreos a gran escala, dashboards personalizados y planes de optimización de contenidos, es posible diagnosticar y entrenar a la IA, protegiendo así el valor de la marca en un entorno gobernado por algoritmos.

Así como los buscadores revolucionaron la información y las redes sociales transformaron la interacción, la inteligencia artificial está redefiniendo la visibilidad. La pregunta ya no es si una marca aparece, sino qué versión de ella aparece. En este contexto, adelantarse al AEO podría convertirse en la mayor ventaja competitiva de la década.