Ahora tus experiencias de audio y S Pen serán más inmersivas con las actualizaciones en tu Galaxy Tab S7 y S7+

Las tabletas S7 y S7+ amplían las posibilidades de satisfacer tus requerimientos de conexión para diversas actividades, con nuevas funciones del S Pen y los Galaxy Buds Pro. Tomar notas, escanear documentos y sonido multidimensional son parte de las poderosas actualizaciones.

(12/Feb/2021 – web) Panamá.- Si ya disfrutabas al máximo las funciones de las tabletas Galaxy Tab S7 y Tab S7+, gracias a su versatil diseño y las significativas experiencias de conexión, sin interrupciones, tanto para jornadas de trabajo, entretenimiento, juego y de otras actividades, ahora tendrás más razones para estar cautivado por estos dispositivos con las poderosas y novedosas actualizaciones que te ofrecen con el S Pen y los Galaxy Buds Pro.

Haciendo más con tu S Pen

Como parte de una actualización de software que se lanzará en el primer trimestre de 2021¹, podrás disfrutar de experiencias más continuas con tu S Pen. Las áreas de cajas de texto que usas convencionalmente con teclados – tal como las cajas de dirección – ahora podrán completarse con su S Pen². Esto significa que todo lo que escribas en estos espacios se convertirá instantáneamente en texto digital, incluidos los signos de puntuación. Simplemente debes dibujar una ‘v’ entre las palabras para dejar un espacio y dibujar ‘⌒’ para conectar palabras separadas.

Para una experiencia de toma de notas más natural y fluida en Samsung Notes, también hay un nuevo tipo de lápiz como parte de esta próxima actualización de software. Al seleccionar la opción Pen to text³, podrás escribir tus notas a mano y convertirlas instantáneamente en texto digital.

Disponible en más de 80 idiomas⁴ y capaz de detectar cualquier puntuación y espaciado, la opción ‘Pen to text’ elimina cualquier necesidad de que dejes tu S Pen cuando usas Samsung Notes y te brinda más opciones de herramientas de escritura.

Simplemente haz clic, escanea y edita con Samsung Notes

Con tu Galaxy Tab S7 y S7+ podrás escanear documentos usando la aplicación Camara en tus dispositivos. Como parte de la última actualización, esta herramienta es mucho más fácil de usar si necesitas escanear y editar un documento en Samsung Notes. Simplemente tocas el ícono «Attach» en la aplicación, escanea y comienza a tomar notas directamente en el documento escaneado.

Disfruta de sonido multidimensional con 360 Audio

Actualmente, todos estamos pasando más tiempo que nunca disfrutando de videos y otros contenidos multimedios desde casa por medio de nuestros dispositivos personales. Presentada junto con Galaxy Buds Pro⁵, la función 360 Audio te permite disfrutar de un sonido envolvente de 360 grados cuando miras un video en su Galaxy Tab S7 o S7+. El sensor motion-tracking inteligente señalará la dirección del sonido mientras disfrutas del contenido en tu Tab S7 o S7+. En sincronía con los movimientos de tu cabeza, los volúmenes de sonido de los auriculares se ajustarán para brindarte una experiencia de audio poderosa e inmersiva.

[1] La nueva función ‘S Pen to text’ estará disponible a partir de finales de febrero mediante una actualización de software que comenzará a implementarse en mercados selectos. La disponibilidad de funciones puede variar según el modelo de dispositivo.

[2] Esta función está disponible en aplicaciones nativas y asociadas seleccionadas de Samsung.

[3] Los usuarios pueden habilitar la función ‘Pen to text’ al dirigirse a Settings > Advanced Feature > S Pen > S Pen to text, o al dirigirse al Settings > General management > Samsung Keyboard settings > S Pen to text.

[4] La función ‘Pen to text’ admite todos los idiomas compatibles con el teclado Samsung.

[5] La función 360 Audio está disponible en teléfonos inteligentes y tabletas Galaxy con One UI 3.1 o superior. Los modelos de dispositivos compatibles incluyen la serie Galaxy S20, S20 FE, la serie Note20, la serie Note10, Z Fold, Z Fold 2, Z Flip, Tab S7 y S7+, Tab S6 Lite y Tab S6. La disponibilidad de funciones puede variar según la aplicación.

Vía Primsgrp