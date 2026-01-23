Alibaba Cloud lidera la evolución hacia el MaaS 2.0 según el análisis de Omdia 2025

Alibaba Cloud es nombrado líder mundial en el mercado de servicios de modelos de IA

• Gracias a su enfoque pionero en Model as a Service (MaaS), Alibaba Cloud permite a más de un millón de usuarios desarrollar aplicaciones de IA personalizadas y agentes inteligentes especializados.

(22/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de México, México.- Alibaba Cloud, la división de tecnología digital e inteligencia del Grupo Alibaba, ha sido reconocida como líder en el reporte «Omdia Market Radar: Global Enterprise-Level MaaS Market Analysis, 2025». Este nombramiento resalta las capacidades de la firma para impulsar la transformación digital y la adopción de inteligencia artificial (IA) a escala empresarial a través del modelo Model as a Service (MaaS).

Liderazgo en capacidades clave de IA

El informe de Omdia evaluó nueve capacidades fundamentales del ciclo de vida de la IA, calificando a Alibaba Cloud como «avanzado» en cinco áreas críticas: variedad de modelos fundacionales, personalización y ajuste de modelos, desarrollo de agentes de IA, optimización de costos y despliegue en producción. Este reconocimiento valida la visión de la empresa, que introdujo el concepto de MaaS en 2022 para ofrecer capacidades de IA listas para producción mediante APIs y aplicaciones integradas.

Jingren Zhou, CTO de Alibaba Cloud Intelligence, afirmó que este logro reafirma el compromiso de la organización por ayudar a las empresas a construir y gestionar aplicaciones de IA con confianza. Según el reporte, el mercado ha evolucionado hacia el «MaaS 2.0», una etapa que requiere capacidades integrales que abarquen todo el ciclo de vida del desarrollo tecnológico, un área donde la compañía mantiene una posición competitiva única.

Proveedor de servicios de IA completa

A diferencia de otros actores del sector, Alibaba Cloud se distingue como un «Proveedor de servicios de IA completa». Esta integración vertical combina sus modelos propietarios Qwen con la infraestructura de cómputo PAI y la plataforma Model Studio. Dicha sinergia simplifica la implementación de IA empresarial, ofreciendo herramientas de orquestación de agentes y una «Agent Store» con más de un centenar de soluciones listas para su uso por industria.

Hasta septiembre de 2025, más de un millón de usuarios han utilizado los modelos Qwen en la plataforma de la firma para crear aplicaciones. Además, se han desarrollado más de 800,000 agentes que optimizan procesos en sectores como el marketing inteligente, la producción y el hogar conectado. Con este liderazgo, Alibaba Cloud se consolida como el eje central de la innovación en la nube y la inteligencia artificial generativa, tras haber sido reconocido previamente como líder en la región de Asia y Oceanía.

