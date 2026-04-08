Alibaba lanza Qwen3.6-Plus para impulsar la inteligencia artificial agentiva en empresas

El nuevo modelo Qwen3.6-Plus de Alibaba introduce capacidades avanzadas de autonomía para navegar entornos visuales y gestionar ingeniería a nivel de repositorios de forma independiente.
Alibaba integra Qwen3.6-Plus en su ecosistema para automatizar tareas comerciales complejas
• Diseñado para cerrar la brecha entre el código inicial y la producción, Qwen3.6-Plus se integra en las plataformas de Alibaba para ofrecer soluciones de IA capaces de percibir, razonar y actuar.
(08/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Hangzhou, China.- Alibaba ha anunciado el lanzamiento de Qwen3.6-Plus, la versión más reciente de su serie insignia de modelos de lenguaje a gran escala. Este desarrollo representa un avance estratégico en la transición hacia la IA agentiva, permitiendo que los sistemas no solo asistan de forma pasiva, sino que naveguen autónomamente por entornos de ingeniería complejos y entornos visuales del mundo real. El modelo está diseñado específicamente para satisfacer la demanda de herramientas que ejecuten ciclos completos de trabajo, desde la percepción hasta la acción.
Integración en el ecosistema empresarial
La implementación de Qwen3.6-Plus se llevará a cabo de manera inmediata en la infraestructura de Alibaba, integrándose en Wukong, una plataforma nativa de IA para la automatización de tareas comerciales mediante múltiples agentes. Asimismo, estará disponible en Qwen App, la aplicación principal de IA de la compañía. El modelo optimiza el denominado «ciclo de capacidades», permitiendo a las empresas contar con un marco estable que transforma conceptos de código en productos finales listos para su implementación comercial.
Capacidades técnicas y razonamiento multimodal
En el ámbito de la ingeniería, Qwen3.6-Plus destaca por ofrecer una ventana de contexto de un millón de tokens de forma predeterminada. El modelo posee la facultad de planificar, probar e iterar de forma autónoma sobre el código fuente, gestionando el ciclo de vida completo del desarrollo. Además, su razonamiento multimodal permite el análisis sofisticado de documentos de alta densidad, la interpretación de vídeos de larga duración y el análisis visual de entornos físicos, superando el simple reconocimiento de datos para facilitar la toma de decisiones.
Aplicación práctica y disponibilidad
Para el sector del desarrollo, Qwen3.6-Plus facilita la codificación visual al interpretar esquemas hechos a mano o capturas de pantalla de interfaces de usuario para generar código funcional al instante. Alibaba ha optimizado el modelo para garantizar la precisión necesaria en sectores como la inteligencia minorista y las inspecciones automatizadas. Los usuarios pueden acceder a esta tecnología a través de Model Studio de Alibaba Cloud y Qwen Chat. Adicionalmente, la empresa confirmó que mantendrá su apoyo a la comunidad de código abierto mediante versiones seleccionadas de la serie Qwen 3.6 en diversos tamaños.
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