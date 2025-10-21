AmCham y SENACYT lideran misión comercial a Silicon Valley para impulsar la innovación en Panamá

AmCham y SENACYT lideran misión comercial a Silicon Valley para impulsar la innovación en Panamá
AmCham y SENACYT lideran misión comercial a Silicon Valley para impulsar la innovación en PanamáAmCham Panamá

AmCham Panamá y SENACYT anunciaron una misión comercial a Silicon Valley los días 28 y 29 de octubre, buscando abrir espacios de cooperación, intercambio y alianzas con líderes tecnológicos globales.

La delegación panameña visitará Silicon Valley para conectar el país con centros de innovación mundial

• La visita a Silicon Valley tiene como objetivo impulsar la ciencia, la tecnología y la competitividad panameña, posicionando al país como un socio activo en la cadena global de innovación.

(20/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Cámara Americana de Comercio de Panamá (AmCham Panamá) y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) anunciaron una misión comercial a Silicon Valley (California, Estados Unidos) que se llevará a cabo los días 28 y 29 de octubre de 2025.

Esta visita estratégica tiene como objetivo principal establecer un puente directo entre Panamá y uno de los ecosistemas de innovación más importantes del mundo. La meta es impulsar la cooperación tecnológica, generar alianzas de alto valor e integrar al país en nuevas cadenas de valor globales, fortaleciendo la ciencia, la innovación y la competitividad panameña.

La delegación estará compuesta por representantes de SENACYT, el sector académico y empresarios comprometidos con el fortalecimiento del ecosistema nacional de ciencia y tecnología.

Conexión con líderes tecnológicos globales

Silicon Valley fue seleccionado por reunir un ecosistema único de compañías de tecnología, capital de riesgo, universidades y emprendimientos que marcan las dinámicas de innovación global.

Durante la misión, la delegación panameña visitará empresas de clase mundial como Ericsson, Dell Technologies, AMD, Microsoft, KPMG y Anthropic. Estos encuentros permitirán conocer modelos de negocio disruptivos, procesos de innovación avanzados y experiencias de escalamiento global.

La agenda también incluye el evento especial “Doing Science in Panama”, diseñado para mostrar la capacidad científica y tecnológica de Panamá como un destino atractivo para la inversión, el desarrollo y la innovación aplicada.

Niurka Montero, presidenta de AmCham Panamá, comentó: “A través de esta misión a Silicon Valley, Panamá da un salto estratégico: no solo se trata de importar conocimiento, sino de exportar innovación, de posicionar nuestro país como socio tecnológico de primer orden, y de articular un ecosistema donde ciencia, empresa y academia trabajen juntos para transformar nuestra competitividad regional”.

Objetivos y desarrollo económico

Esta misión responde a una estrategia nacional con claros efectos esperados en el desarrollo de sectores clave de la economía panameña, tales como: salud digital, inteligencia artificial, manufactura avanzada (incluyendo semiconductores), servicios tecnológicos y logística integrada con plataformas digitales.

Se espera que la actividad genere nuevos proyectos de colaboración internacional, transferencia de conocimiento, inversión en investigación y desarrollo (I+D), y la creación de sinergias que permitan a Panamá transitar de ser un receptor de tecnología a un socio activo en la cadena global de innovación.

La actividad también busca promover a Panamá como un hub regional de innovación, capitalizando sus ventajas geoestratégicas, la estabilidad económica y su conectividad global.

Detalles de la Misión

La agenda de dos días se centrará en:

• Día 1: Visitas a Ericsson, Dell Technologies, AMD, KPMG; seguido del evento “Doing Science in Panama” y networking.

• Día 2: Visitas a Microsoft, Microsoft Experience Center y Anthropic.

Los objetivos clave son: identificar alianzas estratégicas, fomentar la inversión tecnológica, promover a Panamá como centro de innovación aplicada y establecer un diálogo directo con los principales actores del ecosistema tecnológico global.

 

