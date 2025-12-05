Solución con IA de Amenexia busca transformar el e-Commerce en Panamá con atención 24/7

Igor Ilievski presenta Amenexia para impulsar el e-Commerce en Panamá con vendedor digital

• La plataforma, resultado de dos décadas de experiencia global, busca llevar la atención personalizada y eficiente de un vendedor real a las tiendas online en Panamá, resolviendo dudas y facilitando el proceso de compra gracias a la tecnología de IA.

(05/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá, Panamá.- Amenexia, la nueva solución de comercio electrónico con inteligencia artificial (IA), ha anunciado oficialmente su consolidación en el mercado panameño. La plataforma fue creada con el objetivo de transformar la experiencia de compra en línea, equipando cualquier tienda online con un «vendedor digital» disponible 24 horas al día, los siete días de la semana. Este asistente impulsado por IA está diseñado para resolver dudas, recomendar productos y simplificar el proceso de compra sin requerir que las marcas sean expertas en tecnología.

Igor Ilievski, fundador de la empresa, comentó que la experiencia global adquirida lo llevó a detectar que los clientes siempre tienen preguntas, pero la mayoría de las tiendas carecen de la capacidad para ofrecer una atención inmediata y constante. «Los clientes no solo buscan productos; buscan orientación. Amenexia permite que cada tienda tenga un vendedor digital que explica, asesora y acompaña al cliente, tal como lo haría una persona real”, expresó Ilievski.

De Macedonia a Panamá: La visión detrás de Amenexia

El desarrollo de Amenexia es el resultado de más de veinte años de experiencia en el ámbito del e-Commerce. El recorrido de su fundador se inició en Macedonia con el lanzamiento de su primera tienda online y la posterior creación de la agencia MKMage en 2004, que expandió su trabajo a clientes en Europa y Estados Unidos. Este aprendizaje global, profundizado en Nueva York, se tradujo en la necesidad de crear una tecnología capaz de ofrecer una atención más humana, personalizada y eficiente dentro del entorno digital.

El conocimiento acumulado no solo generó Amenexia, enfocada en la experiencia del cliente, sino también Amenex, una marca complementaria especializada en construir operaciones de comercio electrónico robustas.

Sinergia: Amenex y Amenexia

En Panamá, Amenex se dedica a desarrollar herramientas que crean una infraestructura digital eficiente. Estas incluyen la conexión de tiendas con diversos canales de venta, la gestión de inventarios, la automatización de reportes, el análisis de datos y la optimización de la conversión.

Mientras Amenex se enfoca en la eficiencia operativa interna, Amenexia potencia la experiencia del cliente con su asistente digital. Juntas, ambas soluciones permiten a los negocios incrementar sus ventas, reducir errores, ahorrar tiempo y optimizar los costos operativos.

La automatización como motor del e-Commerce

La tecnología integral desarrollada por las empresas impulsa la automatización, que abarca desde la atención al cliente hasta el análisis predictivo. Gracias a estas herramientas, las marcas pueden: reducir tiempos operativos y costos de personal, evitar errores en la operación diaria, tomar decisiones rápidas basadas en datos e incrementar las conversiones mediante respuestas inmediatas y recomendaciones inteligentes.

Ilievski enfatizó que «La automatización ya no es un lujo, sino el pilar que conecta la experiencia del cliente con la eficiencia interna. Hoy todo puede optimizarse en tiempo real”.

Reconocimiento internacional y futuro en Panamá

El fundador de Amenexia recibió el premio a la Trayectoria en Tecnología en los BURJ CEO Awards, celebrados en Dubái, un reconocimiento que subraya su contribución al e-Commerce global. El galardón es visto como una prueba de que, desde América Latina y específicamente desde Panamá, se están impulsando innovaciones tecnológicas con impacto mundial.

El país se posiciona en una fase clave de crecimiento digital, y gracias a su ubicación estratégica, infraestructura y talento, se perfila como un hub ideal para el desarrollo y escalamiento de nuevas soluciones. Amenexia ve a Panamá como el lugar ideal para transformar la forma de comprar en línea en toda la región, aspirando a que el mercado local lidere el desarrollo de soluciones de e-Commerce en Panamá y en Centro y Sudamérica.

