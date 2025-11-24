Incremento de Fraudes: APC Experian ofrece recomendaciones para compras seguras en línea

APC Experian l anza Guía para c ompras seguras en línea d urante la t emporada de Fin de Año

• Con un repunte del 9% en denuncias por estafas y fraudes, según cifras del Ministerio Público, APC Experian insta a la ciudadanía a la cautela y a tomar decisiones informadas para garantizar compras seguras en línea durante las festividades.

(24/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La temporada de fin de año, que abarca eventos cruciales como el Black Friday, el Día de la Madre y las festividades de Navidad, dinamiza significativamente el comercio digital gracias al pago de ahorros, bonos y el décimo tercer mes. Este incremento en el poder adquisitivo se traduce en mayores oportunidades para el consumidor, pero también expone a un aumento de riesgos financieros como estafas, fraudes y cobros indebidos. En este contexto, APC Experian ha lanzado una serie de recomendaciones clave para promover compras seguras en línea y el uso responsable del crédito.

Panorama de Delitos Informáticos en Panamá

La entidad hace un llamado a la ciudadanía a la toma de decisiones informadas y a la protección de sus datos personales. La cautela es vital, considerando que la Procuraduría General de la Nación reporta 105 casos de delitos informáticos en lo que va de 2025, superando la tercera parte de los incidentes de 2024. Además, el Ministerio Público ha registrado 3,482 denuncias por estafas y fraudes, reflejando un incremento del 9% con respecto al año anterior.

La Gerente General de APC Experian, la ingeniera Giovanna Cardellicchio, subraya la importancia de la prevención. «Es fundamental tomar todas las medidas de seguridad antes de entregar datos personales en un sitio web o aplicación móvil. También es importante evitar ingresar información bancaria en enlaces que llegan por mensajes de texto, WhatsApp o correo electrónico. Ante cualquier duda, lo mejor es contactar directamente a la tienda o al banco antes de realizar la compra», advierte la ejecutiva.

Consejos Esenciales de APC Experian para Compras Responsables

Con el objetivo de fomentar un consumo seguro, APC Experian comparte un listado de medidas preventivas que los consumidores deben adoptar para resguardar sus finanzas durante esta época de alta demanda comercial:

Protección de Dispositivos y Redes

• Usar Tecnología de Confianza: Emplear dispositivos y redes seguras, priorizando la red del operador celular o una conexión Wi-Fi protegida.

• Sitios Web Reconocidos: Realizar transacciones exclusivamente en portales de comercio electrónico reconocidos para evitar la exposición de datos personales y financieros.

Gestión de Transacciones y Cuentas

• Registro de Comprobantes: Guardar un registro detallado de todas las transacciones como respaldo indispensable en caso de tener que presentar reclamos por fraude.

• Activación de Alertas: Activar las notificaciones de movimientos financieros a través de aplicaciones bancarias o correo electrónico para un monitoreo constante.

• Verificación de Sistemas de Pago: Confirmar que la plataforma de pago sea segura, confiable y que garantice la protección de los datos personales.

• Políticas Claras: Leer atentamente las políticas de compra para evitar suscripciones automáticas o un uso no deseado de la información suministrada.

• Consideraciones Internacionales: Revisar las condiciones específicas para compras internacionales, prestando especial atención al tipo de cambio y las políticas de devolución de productos.

• Seguridad Digital Reforzada: Utilizar contraseñas robustas y activar la autenticación en dos pasos para maximizar la protección de las cuentas en línea.

APC Experian reafirma su compromiso con la educación financiera y la protección del consumidor, proporcionando herramientas y orientación para que cada panameño pueda tomar decisiones informadas y asegurar una experiencia de compra en línea exitosa y libre de riesgos.