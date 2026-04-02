Inteligencia Artificial: El nuevo estándar de batalla para las aseguradoras en 2026

Un estudio de Boston Consulting Group revela que la Inteligencia Artificial es ahora el factor central para la competitividad y la personalización de servicios en el sector seguros.
La Inteligencia Artificial redefine la competencia en el sector asegurador de la región
• Las compañías que integren Inteligencia Artificial en su cadena de valor podrán reducir costos operativos y responder a las crecientes expectativas digitales de los usuarios.
Según el estudio “Competing for the AI-Empowered Insurance Customer” de Boston Consulting Group (BCG), el análisis predictivo y la automatización están redefiniendo el diseño, la venta y la gestión de productos. Actualmente, los clientes esperan desde cotizaciones en tiempo real hasta procesos de reclamos automatizados y asesoramiento inteligente basado en datos.
Ventajas competitivas y eficiencia operativa
El informe advierte que las aseguradoras capaces de escalar la Inteligencia Artificial en toda su cadena de valor generarán ventajas claras frente a los competidores rezagados. Xavier Genis, Managing Director & Partner en BCG, explicó que el cliente actual ya no compara a su aseguradora solo con otras del sector, sino con cualquier experiencia digital de su vida cotidiana, lo que eleva el estándar de servicio de forma drástica.
La aplicación de esta tecnología permite:
• Mejorar la precisión en la evaluación de riesgos.
• Acelerar los procesos operativos internos.
• Desarrollar productos adaptados a las necesidades reales del usuario.
• Migrar de un modelo reactivo a uno preventivo mediante el uso de sensores y dispositivos conectados.
El factor humano en la era digital
Genis añadió que la Inteligencia Artificial está desplazando el foco del producto hacia las personas. En este contexto, las compañías que logren integrar los datos con el componente humano estarán en una posición privilegiada para construir vínculos duraderos. La competencia ya no se limita a las firmas tradicionales, sino que incluye a nuevos actores digitales e insurtechs que están obligando al sector a acelerar su evolución tecnológica.
Para BCG, según explicaron, el éxito en este nuevo escenario reside en combinar las capacidades digitales con la visión estratégica, permitiendo que las organizaciones crezcan y construyan una ventaja competitiva sostenible que impacte directamente en sus resultados finales.
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