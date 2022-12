Aseguradoras verticalizan sus requisitos de seguridad ya aumentados

En 2023, predecimos que los piratas informáticos intentarán eludir sus defensas de ciberseguridad utilizando nuevas técnicas centradas en sus procesos comerciales, identidad e inteligencia artificial. Este año, Corey y Marc se enfrentan en un desafío de predicciones, que ofrece diferentes puntos de vista sobre posibles hackeos y ataques en estas categorías. ¿Sus predicciones se harán realidad?… ¡solo el tiempo lo dirá!

(19/Dic/2022 – web) Por especialistas de WatchGuard.- El ciberseguro es un tema muy importante últimamente, ya que tanto los costos como los requisitos de cumplimiento han aumentado en los últimos años. Las aseguradoras han sufrido grandes pérdidas desde que comenzaron a ofrecer opciones de extorsión cibernética, ya que su estrategia inicial de pagar rescates aumentó sus costos. Como resultado, han comenzado a trasladar esos mayores costos a sus clientes y aumentaron significativamente los requisitos de seguridad técnica que les piden a los clientes antes de asegurarlos.

Si bien los clientes ya se están recuperando de los nuevos requisitos significativos y las facturas más altas requeridas para renovar sus pólizas, creemos que algunas verticales lo tendrán más difícil que otras durante 2023. Las aseguradoras se dan cuenta de que ciertas verticales son objetivos más atractivos para los ciberdelincuentes y los obligarán a adherirse a las normas de cumplimiento más estrictas y soportar los costes más elevados. Las industrias más afectadas son también las que aparecen en los titulares debido a los ciberataques. Por ejemplo, sospechamos que los proveedores de atención médica, infraestructura crítica, finanzas y servicios administrados (MSP) estarán sujetos a requisitos de ciberseguridad más severos por parte de las aseguradoras. También creemos que los proveedores de ciberseguridad serán objeto de precios y requisitos más altos. Algunas aseguradoras incluso adoptarán «listas de proveedores de seguridad aprobados», solo suscribiendo pólizas para compañías que utilizan soluciones de seguridad de proveedores particulares. Al final, si su vertical es el objetivo de los hackers, es posible que desee planificar primas más altas y más aros para saltar.

La evaluación y validación de la ciberseguridad se convierte en un factor principal en la selección de proveedores y socios

Los últimos dos años han estado repletos de lo que parecen cinco años de infracciones en la cadena de suministro digital. Una brecha en la cadena de suministro digital es aquella en la que una inseguridad de software o hardware con uno de sus proveedores, ya sea a través de una falla en el producto o una brecha en su propia red, introduce un agujero de seguridad que lo abre a usted o a su organización a una brecha. Los ejemplos más comunes incluyen los ataques de SolarWinds y Piriform, donde una brecha en sus redes resultó en que los atacantes usarán trampas para productos populares como Orion y CCleaner. Otro ejemplo es el evento de Kaseya, donde una vulnerabilidad de Zero Day en el popular producto VSA de la empresa expuso a los clientes que lo usaban a un ataque de ransomware. Esos son solo tres de los muchos incidentes de la cadena de suministro digital que han ocurrido en los últimos años.

Con el aumento de estos ataques a la cadena de suministro, las organizaciones están cada vez más preocupadas por la seguridad de los socios y proveedores con los que hacen negocios. Después de pasar tanto tiempo refinando sus propias defensas, sería especialmente frustrante caer debido a los errores de seguridad de otra persona. Como resultado, las empresas están haciendo de las prácticas de seguridad interna de un proveedor una parte clave de la decisión de selección de productos. De hecho, la validación de proveedores y el análisis de riesgos de terceros incluso se han convertido en una nueva industria vertical, con productos que ayudan a encuestar y realizar un seguimiento de los programas de seguridad de sus proveedores externos.

En resumen, durante 2023, la seguridad interna de los proveedores se convertirá en un factor de selección principal para los productos y servicios de software y hardware, justo por debajo del precio y el rendimiento.

Identidad: el primer hack del metaverso frente a la oleada de ingeniería social de MFA

El primer gran pirateo del metaverso afecta a una empresa a través de nuevos casos de uso de productividad

Ya sea que ame u odie la idea, el metaverso ha estado en los titulares últimamente. Grandes empresas como Meta (Facebook) y la empresa matriz de Tik Tok, ByteDance, están invirtiendo miles de millones en la construcción de mundos virtuales/mixtos/aumentados conectados que creen que se convertirán en una parte principal de la sociedad en un futuro no muy lejano. Pero el metaverso de realidad virtual (VR) ofrece un gran potencial nuevo para la explotación y la ingeniería social. Ya filtramos muchos de nuestros datos privados en línea a través del mouse y el teclado; ahora imagine un dispositivo con numerosas cámaras y sensores infrarrojos (IR) y de profundidad que también rastrean los movimientos de su cabeza, manos, dedos, cara y ojos. Además, considere el dispositivo mapeando su habitación, muebles e incluso su casa en 3D mientras se mueve, al tiempo que rastrea cosas como el teclado de su computadora portátil. Todo esto sucede hoy si usa un VR moderno o un visor de realidad mixta (MR) como el Meta Quest Pro. Ahora imagine un software que mantenga un registro histórico de todos estos datos rastreados. ¿Qué podría hacer un hacker malicioso con él? Tal vez cree una falsificación virtual de su avatar en línea que también pueda moverse y actuar como usted.

Si bien estos vectores de amenazas potenciales aún pueden estar a cinco o diez años de distancia, eso no significa que el metaverso ya no esté siendo atacado hoy. En cambio, creemos que el primer ataque de metaverso que afectará a las empresas provendrá de un conocido vector de amenazas reinventado para el futuro de la realidad virtual. Cerca de fines de 2022, Meta lanzó Meta Quest Pro como un auricular VR / MR «empresarial» para casos de uso de productividad y creatividad. Entre otras cosas, Meta Quest Pro le permite crear una conexión remota al escritorio de su computadora tradicional, lo que le permite ver la pantalla de su computadora en un entorno virtual y, además, crear muchos monitores virtuales y espacios de trabajo para su computadora. Incluso permite que un empleado remoto inicie reuniones virtuales (en lugar de video) que supuestamente le permiten interactuar de una manera mucho más humana. Por elegante que parezca, esencialmente aprovecha las mismas tecnologías de escritorio remoto que el Escritorio remoto de Microsoft o la Computación en red virtual (VNC), el mismo tipo de tecnologías de escritorio remoto que los ciberdelincuentes han atacado y explotado innumerables veces en el pasado.

Es por eso que en 2023, creemos que el primer gran ataque al metaverso que afecte a una empresa resultará de una vulnerabilidad en las nuevas funciones de productividad empresarial, como el escritorio remoto, que se utilizan en la última generación de auriculares VR/MR destinados a casos de uso empresarial.

La adopción de MFA impulsa el aumento de la ingeniería social

Los actores de amenazas apuntarán agresivamente a los usuarios de autenticación multifactor (MFA) en 2023, ya que la mayor adopción de MFA requiere que los atacantes encuentren alguna forma de evitar estas soluciones de validación de seguridad. Confirmando lo que predijimos anteriormente, la adopción de MFA aumentó seis puntos porcentuales hasta el 40 % este año, según una encuesta de Thales realizada por 451 Research. Esto empujará a los hackers a confiar más en las técnicas maliciosas de omisión de MFA en sus ataques de credenciales dirigidos, de lo contrario, perderán un cierto calibre de víctimas.

Esperamos que surjan varias vulnerabilidades MFA nuevas y técnicas de elusión en 2023. Sin embargo, la forma más común en que los ciberdelincuentes esquivan estas soluciones es a través de la ingeniería social inteligente. Por ejemplo, el éxito de las bombas de empuje no es una falla de MFA per se; es causado por un error humano. Los atacantes no tienen que piratear MFA si pueden engañar a sus usuarios o simplemente agotarlos con una avalancha de solicitudes de aprobación que finalmente los llevan a hacer clic en un enlace malicioso. Los atacantes también pueden actualizar sus técnicas de adversario en el medio (AitM) para incluir el proceso MFA, capturando así tokens de sesión de autenticación cuando los usuarios inician sesión legítimamente.

En cualquier caso, se esperan muchos más ataques de ingeniería social dirigidos por MFA durante 2023.

Hacking AI Robotaxis vs. Proliferación de vulnerabilidades a través de herramientas de codificación AI

Un novedoso hackeo de Robotaxi resultará en un automóvil de IA aturdido y confuso

Varias empresas de tecnología como Cruise, Baidu y Waymo han comenzado a probar los robotaxis en muchas ciudades del mundo, incluidas San Francisco y Beijing (China). Los robotaxis son básicamente automóviles autónomos que brindan una experiencia similar a la de Uber o Lyft, pero sin un conductor humano. Empresas como Baidu afirman que ya han completado con éxito más de un millón de estos viajes autónomos para pasajeros en su mayoría encantados, y puede imaginar cómo las empresas se sentirían atraídas por los ahorros de costos de eliminar su fuerza laboral de la economía de conciertos.

Dicho esto, no todos los proyectos piloto han sido unicornios y arcoíris. En junio, uno de los robotaxis de Cruise estuvo involucrado en un accidente que hirió a sus tres pasajeros y al conductor del otro vehículo. Si bien Cruise afirma que el vehículo conducido por humanos parecía tener la culpa, eso no ayuda a las personas a confiar en la inteligencia artificial (IA) que estos autos usan para conducirse, especialmente cuando los trucos simples como la sal del camino colocada de manera creativa los han confundido antes. Investigaciones de seguridad anteriores han demostrado que los automóviles conectados a Internet pueden ser hackeados, y los humanos ya han demostrado que se puede diseñar socialmente (o deberíamos decir, «¿visualmente?») IA. Cuando combina esas dos cosas con un servicio basado en teléfonos móviles que cualquiera puede usar, seguramente veremos al menos un incidente de ciberseguridad en el que los actores de amenazas apuntan a los taxis robot por diversión y ganancias. Dado que estos servicios de vehículos autónomos son tan nuevos y aún se encuentran en fase de prueba, no creemos que un hack resulte en un accidente peligroso en el futuro cercano.

Sin embargo, en 2023, sospechamos que algunos investigadores de seguridad o piratas informáticos de sombrero gris podrían perpetrar una broma técnica de robotaxi que hace que uno de esos vehículos se atasque sin saber qué hacer, lo que podría detener el tráfico.

Las herramientas de codificación de IA introducen vulnerabilidades básicas en los proyectos de nuevos desarrolladores

Si bien el aprendizaje automático (ML) y la inteligencia artificial (IA) no se han vuelto tan poderosos como afirman algunos evangelistas tecnológicos, han evolucionado significativamente para ofrecer muchas capacidades prácticas nuevas. Además de generar arte nuevo a partir de indicaciones escritas, las herramientas de IA/ML ahora pueden escribir código para desarrolladores perezosos (o inteligentemente eficientes). En ambos casos, la IA se basa en arte existente o código de computadora para generar sus nuevas creaciones.

Copilot de GitHub es una de esas herramientas de codificación automatizada. GitHub entrena a Copilot utilizando los «grandes datos» de miles de millones de líneas de código que se encuentran en sus repositorios. Sin embargo, al igual que con cualquier algoritmo AI/ML, la calidad de su salida es tan buena como la calidad de los datos de entrenamiento que ingresan y las indicaciones que recibe para trabajar. Dicho de otra manera, si alimenta a la IA con un código incorrecto o inseguro, puede esperar que entregue lo mismo. Los estudios ya han demostrado que hasta el 40 % del código que genera Copilot incluye vulnerabilidades de seguridad explotables, y este porcentaje aumenta cuando el propio código del desarrollador contiene vulnerabilidades. Este es un problema lo suficientemente grande como para que GitHub advierta rápidamente: «Usted es responsable de garantizar la seguridad y la calidad de su código [al usar Copilot]».

En 2023, predecimos que un desarrollador ignorante o sin experiencia que dependa demasiado de Copilot, o una herramienta de codificación de IA similar, lanzará una aplicación que incluye una vulnerabilidad crítica introducida por el código automatizado.

