Centroamérica y el Caribe registraron millones de ataques de malware durante el año 2025

Un informe de la firma Kaspersky reveló que las empresas de Centroamérica y el Caribe enfrentaron más de 15,7 millones de agresiones digitales y miles de intentos de ransomware durante el periodo 2025.
Organizaciones refuerzan defensas tecnológicas ante el incremento de ataques de malware
• Ante el volumen de incidentes reportados en la región, las organizaciones buscan pasar de la reacción a la prevención mediante soluciones avanzadas de visibilidad y detección temprana.
(08/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Los cibercriminales no dan tregua a las organizaciones de Centroamérica y el Caribe, las cuales acumularon en países como Panamá, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador más de 15,7 millones de ataques de malware y cerca de 24,100 intentos de ransomware durante el año 2025. Estas cifras evidencian la presión constante que enfrentan las empresas para proteger sus operaciones en un entorno digital cada vez más complejo, obligando a las entidades a fortalecer sus capacidades de monitoreo, detección y respuesta para salvaguardar la continuidad de sus flujos productivos.
De acuerdo con las estadísticas de la firma Kaspersky, la República de Panamá registró la mayor cantidad de ataques de malware en la región, acumulando un total de 4 millones de incidentes detectados durante el año. A esta nación le siguieron en volumen de afectación Guatemala con 3.45 millones, Costa Rica con 3.4 millones, República Dominicana con 3.3 millones y El Salvador con 1.6 millones de casos. En lo que respecta al ransomware, el mercado panameño también lideró los intentos de agresión cibernética con 12,665 eventos documentados, seguido por El Salvador con 5,860, República Dominicana con 3,094, Guatemala con 1,331 y Costa Rica con 1,144 casos reportados.
Impacto operativo y vulnerabilidad digital
Los analistas señalan que estas métricas no solo exponen un alto volumen de incidentes, sino la presión continua bajo la cual operan los agentes económicos locales. Para cualquier corporación, cada intento de intrusión digital representa un riesgo de interrupción de sistemas, pérdida de acceso a datos críticos, demoras en el servicio al cliente y afectaciones directas en los procesos de carácter productivo, administrativo y comercial.
A medida que las compañías dependen de forma más estrecha de los ecosistemas digitales para vender, procesar archivos o conectar departamentos, las brechas de seguridad escalan velozmente hasta convertirse en un peligro operativo integral. Por esta razón, la ciberseguridad se transforma de una medida defensiva aislada en un requisito indispensable para sostener las operaciones de negocio.
La gerente general para NOLA en Kaspersky, Daniela Álvarez de Lugo, explicó en tercera persona que los indicadores estadísticos confirman la necesidad de que las organizaciones se preparen para operar en entornos donde las agresiones son persistentes y con capacidad de afectar el funcionamiento corporativo. La ejecutiva puntualizó que la prioridad de las juntas directivas debe trasladarse desde la reacción posterior al incidente hacia la consolidación de esquemas con visibilidad, detección oportuna y capacidad de respuesta para mitigar las posibilidades de una paralización comercial.
Transición hacia la ciberseguridad preventiva
Las empresas que implementan las soluciones tecnológicas de la firma proveedora coinciden en valorar las herramientas no solo por el bloqueo de códigos maliciosos, sino por el control, la visibilidad y la facultad de anticipación provistos en entornos complejos. Esta infraestructura técnica facilita la migración desde una lógica reactiva tradicional hacia un modelo netamente preventivo.
En actividades comerciales que gestionan archivos de usuarios, procesan trámites o administran miles de credenciales simultáneamente, la detección de anomalías en tiempo real diferencia un evento contenido de una crisis sistémica. El monitoreo avanzado permite solucionar los incidentes en el momento exacto en que ocurren, reduciendo el impacto negativo potencial sobre las actividades críticas de la organización. Asimismo, las empresas usuarias destacan las ventajas de centralizar la gestión de seguridad para aplicar políticas homogéneas en toda la red informática, facilitando la toma de decisiones informadas frente al riesgo digital y robusteciendo los controles de cumplimiento interno.
Recomendaciones de protección corporativa
Para enfrentar la evolución del crimen digital, los especialistas de la firma proveedora sugieren la adopción de las siguientes directrices estratégicas dentro de las organizaciones:
• Implementar estrategias de visibilidad y respuesta: Superar la protección estática tradicional mediante herramientas capaces de identificar conductas sospechosas y correlacionar eventos. El uso de portafolios como Kaspersky Next integra la prevención, detección y respuesta en un solo esquema operativo para disminuir los tiempos de reacción ante amenazas avanzadas.
• Incorporar inteligencia de amenazas: Utilizar el conocimiento profundo sobre las tácticas, técnicas y procedimientos de los actores maliciosos para anticipar vulnerabilidades y reforzar las defensas antes de la ocurrencia de un ataque.
• Reducir la superficie de exposición: Mantener los sistemas informáticos actualizados, fiscalizar los privilegios de los usuarios, inspeccionar las aplicaciones expuestas a internet y restringir accesos innecesarios para limitar las oportunidades de explotación cibernética.
• Planificar la gestión de crisis: Diseñar procedimientos claros para la respuesta a incidentes, realizar simulacros de contingencia de forma periódica, capacitar al personal técnico y asegurar respaldos actualizados de datos con el fin de minimizar los costes operativos y financieros de ataques como el ransomware.
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