Centroamérica y el Caribe enfrentan 10 mil ataques de malware diarios, según Kaspersky

Récord de ciberataques: América Latina registra 726 millones de intentos de infección por malware

• Países como Costa Rica y República Dominicana registraron 10 mil ataques de malware diarios en el periodo analizado, mientras que Panamá lideró Centroamérica con un promedio de 12 mil amenazas por día.

(14/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- América Latina se ha consolidado como una de las regiones más afectadas por la ciberdelincuencia, enfrentando un promedio de 1.9 millones de amenazas diarias, según el reciente Panorama de Amenazas de Kaspersky. Entre agosto de 2024 y junio de 2025, la compañía de ciberseguridad bloqueó un total de 726 millones de intentos de ataque en la región. Este volumen de actividad maliciosa refuerza la posición de la zona como un epicentro de los ataques de malware, siendo los sectores industrial y gubernamental los principales blancos de los estafadores.

El Impacto en Centroamérica y el Caribe

Los datos específicos para Centroamérica y el Caribe son reveladores, con varios países registrando miles de ataques diarios. Panamá lideró la lista de la subregión con 4.7 millones de intentos de ataque bloqueados, lo que equivale a 12 mil amenazas por día.

La lista de ataques bloqueados en los últimos doce meses en la región es la siguiente:

• Panamá: 4.7 millones, lo que representa 12 mil amenazas diarias.

• Guatemala: 4.1 millones, con 11.4 mil ataques diarios.

• Costa Rica: 3.9 millones, registrando 10 mil por día.

• República Dominicana: 3.7 millones, con un promedio de 10 mil por día.

• El Salvador: 1.6 millones, equivalente a 4.5 mil amenazas diarias.

Adware y Troyanos, las Amenazas Predominantes

Las amenazas más comunes que Kaspersky ha detectado en la región son el adware y los troyanos, con especial énfasis en los troyanos bancarios. El adware es un tipo de programa que insiste en mostrar publicidad no deseada y a menudo sirve como vía de acceso para fraudes más peligrosos. Por su parte, los troyanos son programas maliciosos que se disfrazan de software legítimo con la finalidad de sustraer información personal y financiera de las víctimas.

Fabio Assolini, director del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky para América Latina, comentó que el volumen de ataques con adware y troyanos demuestra que las amenazas se están volviendo más agresivas, buscando no solo el robo de dinero, sino también la interrupción de servicios esenciales, lo que se refleja en los ataques dirigidos a la industria y al gobierno.

Los Sectores Más Atacados

El análisis de Kaspersky indica que el sector gubernamental es el más atacado en América Latina, concentrando el 41.88% de los incidentes. Otros sectores afectados incluyen:

• Otros sectores: 19.30%.

• Industria de procesos: 12.08%.

• Industria discreta: 6.79%.

• Comercio minorista: 4.47%.

Mientras que el sector industrial es el principal blanco en países como Brasil y México, en Argentina, Chile, Colombia y Perú el sector gubernamental concentra la mayor parte de los ataques.

Recomendaciones de Seguridad para Mitigar el Riesgo

Para protegerse de los ataques de malware, Kaspersky recomienda una serie de medidas esenciales:

• Desconfiar de enlaces y archivos adjuntos: Verificar siempre la autenticidad del remitente antes de hacer clic o descargar archivos, especialmente si provienen de correos o mensajes inesperados.

• Mantener los sistemas actualizados: Las actualizaciones de seguridad son cruciales, ya que corrigen fallas que los delincuentes pueden aprovechar para instalar malware.

• Utilizar contraseñas robustas y diferentes: Es fundamental evitar repetir la misma contraseña en distintos servicios o cuentas.

• Instalar una solución de seguridad confiable: Herramientas especializadas pueden detectar y bloquear amenazas avanzadas en tiempo real.

• Informarse constantemente: Mantenerse al tanto de las últimas amenazas y mejores prácticas de seguridad en línea es esencial tanto para usuarios particulares como para los empleados de una empresa.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: https://www.panama24horas.com.pa/tecnologia/empresas-latinoamericanas-sobrestiman-seguridad-corporativa/