América Latina bloquea 1,8 millones de ataques de Troyanos Bancarios en un año

Cibercrimen Financiero: 1,8 millones de bloqueos de Troyanos Bancarios registrados en América Latina

• Los ciberdelincuentes están adaptando sus tácticas, enfocando los ataques de troyanos bancarios hacia los teléfonos inteligentes para robar fondos de transacciones financieras, con Panamá y la región registrando miles de bloqueos.

(05/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- América Latina registró un total de 1,8 millones de ataques de troyanos bancarios bloqueados en el período comprendido entre agosto de 2024 y junio de 2025, de acuerdo con el nuevo Panorama de Amenazas 2025 de la firma de ciberseguridad Kaspersky. Esta cifra, que se traduce en un promedio diario de 5.000 intentos, se presenta a pesar de una reducción del 45,5% respecto a los 3,3 millones de bloqueos del año anterior, lo que indica una transformación más que una disminución en el peligro.

El informe detalla que el enfoque de los ciberdelincuentes ha experimentado un cambio significativo: los ataques están migrando de las computadoras a los dispositivos móviles. Esto sigue la tendencia del creciente uso de smartphones para realizar transacciones financieras.

Impacto de los Troyanos Bancarios en Centroamérica y el Caribe

Dentro de Centroamérica y el Caribe, los datos específicos de bloqueos de troyanos bancarios son un reflejo de esta actividad. Guatemala registró más de 2,7 mil bloqueos, seguida por República Dominicana con 2,3 mil. Panamá contabilizó 1,2 mil bloqueos, Costa Rica 700 y El Salvador 483.

La adaptación del cibercrimen financiero es evidente al identificar tres familias activas de troyanos bancarios para Android en lo que va del año 2025, un incremento respecto a la única familia identificada en el periodo anterior. Las familias activas mencionadas son Trojan-Banker.AndroidOS.Agent, Trojan-Banker.AndroidOS.Mamont y Trojan-Banker.AndroidOS.Creduz.

Sofisticación y Evolución de las Amenazas Móviles

La rápida adaptación del cibercrimen se centra en los teléfonos, dispositivos clave para las transacciones financieras de los usuarios. Según Fabio Assolini, director del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky para América Latina, esta migración al entorno móvil viene acompañada de una evolución técnica.

Los ciberdelincuentes han perfeccionado técnicas avanzadas. Entre ellas destacan los ataques de Sistema de Transferencia Automatizada (ATS), que permiten automatizar el robo de fondos directamente desde el dispositivo de la víctima, y el uso de Herramientas de Administración Remota (RAT), que otorgan control total sobre el aparato, facilitando la manipulación de aplicaciones bancarias sin el conocimiento del usuario. Este desarrollo de tácticas sofisticadas demuestra que el cibercrimen financiero está marcando las nuevas tendencias de amenazas móviles en la región.

Un ejemplo de la dinámica del cibercrimen es el caso del troyano Grandoreiro (Trojan-Banker.Win32.Grandoreiro). Su intensa actividad en 2023 se redujo tras el arresto del grupo responsable en una operación internacional coordinada. No obstante, a pesar de esta «normalización», el peligro persiste con nuevas variantes y una gran capacidad de adaptación de los delincuentes, lo que subraya la naturaleza continua de la lucha contra el cibercrimen.

Recomendaciones de Seguridad para Evitar Ataques

Los expertos de Kaspersky ofrecen las siguientes recomendaciones esenciales para mitigar la amenaza de los troyanos bancarios:

• Verificación de Enlaces y Archivos: Desconfiar de enlaces y archivos adjuntos en correos o mensajes, especialmente de remitentes desconocidos o con solicitudes urgentes. Siempre se debe confirmar la fuente a través de canales oficiales ante la menor duda.

• Actualizaciones Constantes: Mantener todos los programas actualizados tanto en computadoras como en celulares es crucial para corregir vulnerabilidades del sistema que podrían ser explotadas por malware.

• Contraseñas Robustas: Utilizar contraseñas fuertes y únicas, combinando mayúsculas, minúsculas, números y símbolos, y evitando la repetición en diferentes cuentas.

• Autenticación en Dos Factores (2FA): Activar el 2FA agrega una capa de seguridad adicional. Se recomienda el uso de aplicaciones de autenticación o tokens físicos sobre la recepción de códigos por SMS.

• Solución de Seguridad Confiable: Instalar un antivirus o una solución de seguridad de buena reputación para identificar y bloquear amenazas antes de que se produzca el daño.

• Educación Digital Continua: Invertir en el aprendizaje sobre nuevas amenazas y buenas prácticas de seguridad para reducir los riesgos en la presencia digital.