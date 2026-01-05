Empresas de telecomunicaciones priorizan la automatización de redes con IA para mejorar la experiencia del cliente

Desafíos y oportunidades de la automatización de redes con IA en el sector de las telecomunicaciones

• El mantenimiento predictivo y la atención al cliente basada en inteligencia artificial emergen como los principales motores de inversión para los proveedores de servicios de banda ancha.

(05/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Buenos Aires y São Paulo.- La automatización de redes con IA será la principal prioridad de inversión e implementación para las empresas de telecomunicaciones durante este 2026. Según una encuesta realizada por Motive durante la conferencia Network X 2025 en París, el 37% de los asistentes identificaron esta tecnología como su eje estratégico para los próximos 12 meses, impulsados por la necesidad de alcanzar niveles de servicio superiores y diagnósticos más precisos.

Transformación digital y experiencia del cliente

Los hallazgos del estudio indican que el 38% de los proveedores consideran la atención al cliente y el diagnóstico basados en inteligencia artificial como la mayor oportunidad para acelerar su transformación digital. Esta tendencia se alinea con informes sectoriales de Omdia y el Broadband Forum, los cuales destacan que el 97% de los proveedores de servicios ven en la IA una herramienta fundamental para el mantenimiento predictivo y el análisis de patrones de uso en el hogar conectado.

Colin Grealish, director de Producto de Motive, señala que los operadores están adoptando la IA para gestionar la experiencia del usuario en tiempo real. Según el directivo, el objetivo trasciende la eficiencia operativa, buscando comprender cómo los clientes experimentan las redes de forma proactiva para generar una ventaja competitiva real a través de operaciones autónomas.

El desafío del retorno de inversión (ROI)

A pesar del compromiso institucional con la automatización de redes con IA, la industria enfrenta dificultades para cuantificar los beneficios económicos. Solo el 22% de los encuestados afirma poder demostrar un ROI medible actualmente. Esta situación es consistente con datos del TM Forum, donde el 62% de los proveedores de servicios de comunicación (CSP) reportaron progresos limitados o nulos en la medición financiera de sus inversiones en IA durante el último año.

Ante este panorama, Grealish explica que la asociación estratégica para introducir la automatización en el diagnóstico de redes y la orquestación de servicios está permitiendo conectar las implementaciones tecnológicas con resultados tangibles. La cartera de soluciones actuales aprovecha la IA generativa y de agentes para permitir que los operadores actúen sobre los datos de forma instantánea y a gran escala. La investigación original fue realizada por Liberty Communications por encargo de Motive entre participantes de la industria tecnológica global.

