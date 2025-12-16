La inteligencia artificial impulsará ganancias de USD 370 mil millones en la banca minorista para 2030

Banca minorista podría generar USD 370 mil millones con la inteligencia artificial

• Los agentes de inteligencia artificial están redefiniendo el modelo económico bancario, ya que se proyecta que representen el 29% del valor derivado de la IA en todas las industrias para 2028.

(16/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La banca minorista tiene el potencial de generar más de USD 370 mil millones anuales en beneficios adicionales para 2030, siempre y cuando se implemente la inteligencia artificial a gran escala, según un reciente informe publicado por Boston Consulting Group (BCG). Los hallazgos del reporte subrayan la capacidad de la IA para ayudar a las instituciones financieras a mitigar la reducción de márgenes y el aumento de los costos operativos, así como a contrarrestar el riesgo competitivo de retrasar la transformación digital.

Las conclusiones se derivan de la publicación de BCG, From Branches to Bots: Will AI Transform Retail Banking, la cual aborda las características que definen a un banco minorista «AI-First» (centrado en la IA) y enfatiza el papel de la IA agéntica como un facilitador crucial de valor. El documento también ofrece una hoja de ruta estratégica para los líderes del sector que buscan trascender de las pruebas piloto hacia una reinvención operativa integral.

El sector bancario se posiciona con una madurez relativamente avanzada en la adopción de IA, superando el promedio intersectorial y siendo únicamente superado por las industrias de Software y Telecomunicaciones.

Desaceleración del crecimiento y el impacto de los agentes de IA

A pesar de que los ingresos globales de la banca minorista crecieron un 7.2% anual entre 2019 y 2024, se anticipa una marcada desaceleración, proyectándose un crecimiento de solo un 4.2% anual hacia 2029. Mientras que Asia-Pacífico y regiones como Europa, Medio Oriente y el Sudeste Asiático experimentaron un crecimiento en sus ganancias, Norteamérica vio una caída en su rentabilidad, impactada por el incremento en los gastos operativos y las provisiones para pérdidas crediticias. En América Latina, el desempeño reciente ha sido particular, con fuertes ciclos económicos, alta inflación y la irrupción de los neobancos, liderados por Brasil, que impulsan una bancarización regional proyectada a crecer entre el 5% y el 6% hasta 2030.

El informe de BCG destaca que los agentes de IA, sistemas autónomos que combinan IA generativa y predictiva, ya están generando resultados tangibles al ejecutar flujos de trabajo en áreas como cumplimiento, servicio al cliente y riesgo con un costo marginal casi nulo. Estos agentes han mejorado el rendimiento de cobranzas, reduciendo costos entre un 30% y 40%, y reconfigurando el modelo económico de la banca minorista.

Aunque eran apenas una mención hace un año, los agentes de IA actualmente representan el 17% del valor generado por la IA en todas las industrias. BCG proyecta que esta cifra ascenderá al 29% para 2028, consolidando a los agentes como el mayor acelerador del impacto empresarial de la IA en el sector bancario.

Marcial González, managing director & partner de BCG, afirmó que en Centroamérica y el Caribe, la IA es una oportunidad para que los bancos aceleren su modernización y amplíen el acceso a servicios financieros de manera sostenible. El ejecutivo asegura que las instituciones que adopten un enfoque audaz con agentes de IA podrán compensar la presión sobre márgenes y capturar una porción significativa del valor regional generado por la tecnología.

Las seis características del banco «AI-First»

Según el informe de BCG, los bancos centrados en la IA redefinirán los estándares del mercado, basándose en seis características principales:

1. Interacción hiperpersonalizada con el cliente: El agente de IA actúa como un gerente de sucursal virtual, anticipando continuamente las necesidades financieras del cliente y sugiriendo, o incluso ejecutando con autorización, mejoras en tiempo real.

2. Soluciones financieras integrales e individuales: Los productos tradicionales serán reemplazados por soluciones financieras adaptativas que se ajustan en tiempo real al comportamiento y las necesidades inmediatas del cliente.

3. Interfaces invisibles e integradas: Los servicios de pago, crédito y ahorro se integrarán fluidamente en ecosistemas y aplicaciones de uso cotidiano del cliente (como comercio electrónico, móvil y redes sociales).

4. Operaciones autónomas: La IA agéntica supervisará y ejecutará flujos de trabajo integrales (end-to-end) en áreas clave, impulsando un costo marginal cercano a cero a escala, siempre dentro de marcos claros de políticas y supervisión humana.

5. Asignación de riesgo y capital en tiempo real: Los agentes de IA gestionarán dinámicamente los balances, moviendo liquidez, financiamiento y activos ponderados por riesgo (RWA) entre clientes, carteras y geografías casi instantáneamente.

6. Núcleo humano optimizado (Lean): Las organizaciones reducirán su fuerza laboral y costos, pero expandirán su alcance, permitiendo que el personal humano se concentre en la estrategia, la gobernanza, la creatividad y las relaciones.

El resultado de esta transición, según el análisis de BCG, es una redefinición completa del modelo bancario que va más allá de la mera eficiencia de costos.

Imperativo estratégico: El camino a la adopción

La transición a un modelo «AI-First» se establece como un imperativo estratégico. BCG advierte que los bancos que retrasen la adopción corren el riesgo de ser superados por competidores más rápidos, pudiendo volverse «estructuralmente irrelevantes» a medida que los líderes en IA establecen un nuevo ritmo de innovación.

El informe identifica tres etapas de madurez de la IA: desplegar, reconfigurar e inventar. Las mayores ganancias se obtienen cuando los bancos escalan la IA para transformar flujos de trabajo integrales e introducir nuevos modelos de negocio. La limitación a la automatización básica no será suficiente para mantener la competitividad.

Actualmente, la mayoría de las empresas (44% de la inversión) se encuentra estancada en la etapa de «Desplegar», enfocada en la productividad individual. Solo el 56% de la inversión se dirige a las etapas de alto impacto: «Reformar» e «Inventar» (29%), donde se genera la creación de nuevos modelos de negocio.

Para liderar en la era de la IA, los bancos deben construir bases de datos robustas, escalar capacidades e integrar una gobernanza sólida, adoptando el enfoque con audacia y rapidez.

