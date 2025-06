BCG alerta: la eficiencia bancaria en América Latina está bajo presión en medio de fuga de valor

Banca tradicional en América Latina pierde terreno por falta de eficiencia y digitalización

Los bancos tradicionales enfrentan la pérdida de participación ante fintechs, mientras la IA y la digitalización se perfilan como ejes estratégicos para su sostenibilidad

(25/Jun/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- Un nuevo informe de Boston Consulting Group (BCG), titulado “Fit for Growth, Built for Purpose”, advierte que la eficiencia bancaria en América Latina está siendo erosionada por factores estructurales como la caída de ingresos no financieros y el aumento de costos operativos. La banca tradicional enfrenta una encrucijada: adaptarse estratégicamente o arriesgar su posicionamiento frente al auge de fintechs y actores no bancarios.

Aunque la rentabilidad sobre capital (RoTCE) en la región ha superado la de mercados desarrollados, los ingresos por comisiones han caído de forma sostenida en la última década. Colombia muestra una disminución del 5,4% anual, Perú del 4,1% y Chile del 1,5%. Al mismo tiempo, países como Colombia (+1,6%) y México (+0,8%) enfrentan un incremento en sus costos operativos como porcentaje de los activos.

“La región necesita dar un salto estratégico, acelerando su transformación digital con foco y ambición”, señala Marcial González, Director General y Socio de BCG. “Adoptar inteligencia artificial y modernizar la gestión de balances son pasos clave para liberar valor.”

El análisis de BCG revela que, aunque la banca global ha crecido a una tasa compuesta anual del 4%, los bancos tradicionales están cediendo segmentos clave a plataformas más ágiles como fintechs, fondos de crédito privado y bancos digitales disruptivos. Mientras los ingresos netos por intereses representan el 85% del crecimiento, los ingresos no financieros han disminuido un 18% por activo.

Las estructuras más livianas y escalables de los competidores no bancarios, con costos hasta diez veces menores por cliente, están desafiando a los incumbentes. Además, la irrupción de stablecoins y activos tokenizados —con un volumen de transacciones de 4 billones de dólares en 2024— indica un inminente rediseño de la infraestructura financiera.

“Los bancos deben examinar con valentía su portafolio de negocios y tomar decisiones difíciles. La simplificación de productos y procesos, junto con una digitalización integral, ya no es opcional”, advierte González.

El informe destaca patrones y estrategias comunes entre los bancos líderes: escala local, mayor generación de ingresos por comisiones, liderazgo en productividad, digitalización integral, enfoque centrado en el cliente y consolidación vía fusiones. La implementación efectiva de inteligencia artificial, aunque aún desafiante, se perfila como un diferenciador clave.

Finalmente, BCG propone establecer un nuevo contrato social entre bancos, reguladores y la sociedad, permitiendo mayor experimentación, integración de activos digitales y escalabilidad para instituciones más pequeñas.