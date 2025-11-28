Fraude en el Black Friday: Cinco claves para proteger empresas y clientes durante las compras masivas

Seguridad cibernética: La planificación estratégica es vital contra el fraude en el Black Friday



• Liberty Networks, a través de su vicepresidente Senior de B2B, Mario Marciano, destaca la necesidad de proteger a personas y procesos con la misma prioridad que a los sistemas para asegurar la continuidad operativa.

(28/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La temporada de alto volumen comercial, que abarca el Black Friday, Cyber Monday y las compras navideñas, consolida al comercio electrónico como el eje de la estrategia empresarial en América Latina. A medida que el tráfico digital aumenta y las plataformas de pago operan a máxima capacidad, los riesgos de ciberataques y suplantación también se incrementan. Los cibercriminales, lejos de improvisar, estudian el comportamiento de los usuarios y diseñan fraudes que explotan la urgencia y la presión comercial de estas fechas. Por ello, la seguridad durante esta época debe ser planificada de manera anticipada y estratégica para prevenir el fraude durante el Black Friday.

Según el análisis de Mario Marciano, vicepresidente Senior de B2B para Liberty Networks, la protección en esta temporada no debe limitarse a los sistemas; requiere la misma relevancia en la preparación de las personas y los procesos que se le otorga al inventario o a la logística.

Cinco Estrategias de Ciberseguridad para la Temporada Comercial

1. La urgencia como puerta de entrada

Los equipos operativos tienden a trabajar en «modo acelerado» bajo alta presión durante la temporada, un escenario que los ciberatacantes aprovechan. Tácticas como correos que simulan solicitudes internas críticas, llamadas fraudulentas de proveedores y mensajes que fuerzan la aprobación rápida de ofertas son comunes. La recomendación fundamental es incorporar el hábito de pausar y verificar toda comunicación inesperada o urgente mediante un segundo canal de contacto. Este paso es crucial para reducir el riesgo de fraude en el Black Friday y evitar incidentes que puedan comprometer la operación.

2. Refuerzo de Zero Trust en temporada alta

El modelo Zero Trust (Confianza Cero) establece que no se debe confiar automáticamente en ningún usuario, acceso o sistema, incluso dentro de la organización; cada acción debe ser verificada. En las semanas de mayor actividad, esta disciplina debe reforzarse: no se deben otorgar accesos temporales ni reducir los niveles de autenticación. Es imperativo reforzar la autenticación multifactor, validar la identidad en solicitudes inusuales y mantener un monitoreo constante de comportamientos anómalos.

3. La continuidad operativa es parte integral de la seguridad

Los incidentes cibernéticos pueden ocurrir incluso con las mejores prácticas. La diferencia entre una empresa vulnerable y una resiliente reside en su capacidad de recuperación rápida. La continuidad del negocio debe planificarse antes del pico de actividad con pruebas de los planes de respuesta, definición clara de roles de decisión rápida, y redundancia en los sistemas críticos, incluyendo rutas alternas de pago. En fechas de alto volumen, el tiempo de inactividad impacta directamente en los ingresos y la reputación.

4. Preparar a las personas es clave

Si bien las empresas invierten en infraestructura, la formación del personal a menudo se deja para el final. Sin embargo, la mayoría de los ataques se detiene con la detección temprana por parte del usuario, no en el firewall. La capacitación debe ser práctica, incluyendo ejemplos reales de phishing y ejercicios breves para reconocer mensajes sospechosos. Es vital establecer un canal rápido y claro para que los empleados reporten inmediatamente cualquier incidente o duda. Un equipo empoderado para detectar y reportar a tiempo puede detener una amenaza antes de que se convierta en un incidente.

5. La seguridad complementa la experiencia del cliente

Cuando un consumidor compra durante una fecha de descuentos, busca confianza y rapidez. Si percibe riesgo en algún momento (como lentitud en el sitio o solicitud de datos innecesarios), abandonará la compra. Un fraude sufrido por el cliente no solo resultará en la pérdida de una venta, sino también en el deterioro de la reputación de la marca. Por lo tanto, la seguridad debe complementar la experiencia digital mediante sitios claros, rutas de pago confiables y mensajes transparentes, lo que se traduce en tranquilidad y, finalmente, en una mayor conversión.

En Liberty Networks, la ciberseguridad se aborda como una práctica cotidiana y no como una reacción, enfocándose en motivar y entrenar a equipos y clientes en la adopción de hábitos digitales más seguros. En un periodo de volumen transaccional multiplicado, reforzar los controles, capacitar al personal y mantener la disciplina de verificación se convierte en una ventaja competitiva sostenida para preservar el negocio y la confianza de los clientes.