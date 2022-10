Business IT realizó el “Journey to the Cloud” enfocado en las más recientes metodologías de adopción de la nube

(12/Oct/2022 – web) Panamá.- Business IT, el grupo empresarial especialista en servicios informáticos de alta tecnología que impulsa a las organizaciones a reducir sus costos operacionales e impulsar su eficiencia, llevó a cabo el evento “Journey to the Cloud”, con el propósito de conectar a los negocios panameños con las más exitosas metodologías de adopción de la nube.

El evento fue realizado bajo el formato de After Office y liderado por el Ing. Jorge Carvajal, Líder de Preventa de Business IT. Carvajal es especialista, con más de 15 años de experiencia, en el área de tecnologías de la información, infraestructura y comunicaciones. Desde su posición, ha impulsado la visión de digitalización de diversas verticales de negocio en el país, desde la selección de tecnologías de vanguardia hasta el seguimiento de proyectos de migración a la nube en tiempo récord.

“La adopción en la nube está basada en la necesidad de que las empresas sean más ágiles, escalables y eficientes. Sin embargo, el éxito depende del desarrollo de una estrategia coherente y adaptada a cada negocio, por lo que será un placer compartir nuestras metodologías más efectivas con los negocios panameños, inspirando su planificación estratégica para el próximo año”, destacó Carvajal.

Entre los tópicos de la agenda destacaron: migración a la nube, metodologías de adopción exitosas, tecnologías Azure, seguridad en la nube y optimización de recursos, ofreciendo una visión 360° para la planificación estratégica de tecnologías en la nube. Asimismo, considera puntos clave en protección de datos y cumplimiento.

Con este espacio, dedicado a clientes, aliados y público de interés, Business IT continúa avanzando en su misión de impulsar al sector corporativo y de emprendimiento panameño con una experiencia de clase mundial y soluciones tecnológicas pioneras. “Es un placer para nosotros acompañar a nuestros clientes como una extensión de sus equipos digitales, especialmente en un momento de oportunidad para el crecimiento económico y de profunda transformación en la región”, finalizó Carvajal.

Recientemente, Business IT Panamá fue reconocido como ganador de los premios “Partner of the Year 2022” de Microsoft, como prueba del nivel de excelencia de sus operaciones, servicios estratégicos y de soporte para las tecnologías Microsoft.

Vía Cardigans