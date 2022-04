C-Lab Inside, el programa de Samsung Electronics para impulsar emprendimientos y startups

(21/Abr/2022 – web) Panamá.- Este 21 de abril, fecha en que se celebra el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación, Samsung Electronics revela cómo funciona el Creative Lab (C-Lab), el programa creado en 2012 en Corea del Sur para promover nuevas ideas y fomentar una cultura corporativa creativa en toda la empresa. Muchas de las innovaciones que ahora son accesibles para millones de consumidores en todo el mundo resultan de sugerencias de colaboradores o incluso de startups aceleradas por C-Lab, como los empaques ecológicos de los televisores Samsung, que pronto se expandirá a otros electrodomésticos.

Actualmente, el programa se divide en dos iniciativas: C-Lab Inside, enfocado en el emprendimiento interno para fomentar las ideas innovadoras de los colaboradores, y C-Lab Outside, el programa de aceleración de startups de la compañía.

Cultura de innovación dentro de Samsung

Establecido en 2012, C-Lab Inside nutre las ideas innovadoras de los colaboradores para fomentar una cultura corporativa en la que la creatividad es prioridad. El programa apoya el desarrollo de ideas en todas las áreas de negocio. Un colaborador puede sugerir y evaluar ideas a través de la plataforma de inteligencia colectiva ‘MOSAIC’ de toda la empresa. Después de la presentación de ideas, ellas se examinan en función de su especificidad e innovación. Luego, las ideas pasan a la etapa de votación, donde los colaboradores de Samsung hacen oír su voz. Los votantes eligen sus ideas favoritas que pasarán a la siguiente ronda y, después de una revisión final por parte de un grupo de expertos, llega el momento de la presentación final.

Posteriormente, una audiencia seleccionada desempeña el papel de capitalistas de riesgo y, después de cada presentación, deciden si invertirían en la idea. Cada año se seleccionan alrededor de 40 ideas mediante este proceso que se convierten en proyectos oficiales de C-Lab.

Los miembros de los proyectos seleccionados quedan exentos de sus responsabilidades laborales asignadas durante un año para centrarse exclusivamente en la realización de sus ideas. Cuando se completan los proyectos de C-Lab, aquellos que están estrechamente relacionados con el negocio de una división (como dispositivos móviles, TV o electrodomésticos) se transfieren a cada una para un mayor desarrollo. Otros proyectos que muestran un fuerte potencial de mercado tienen la oportunidad de lanzarse como un startup de pleno derecho a través de C-Lab Spin-Off. Samsung apoya las empresas spin-off a través de inversiones de capital inicial y consultoría comercial para acelerar su crecimiento.

De dentro a fuera de la empresa

Desde 2015, Samsung ha estado apoyando proyectos exitosos de C-Lab que demuestran un gran potencial de mercado, facilitando su lanzamiento como startups bajo la política de C-Lab spin-off. Aprovechando el éxito de la iniciativa C-Lab Inside, C-Lab Outside ha estado ampliando el apoyo de Samsung para nuevas empresas e innovaciones fuera de la red de Samsung desde 2018.

Los startups inscritos en el programa C-Lab Outside reciben entornos laborales en la oficina, tutoría experta de los colaboradores de Samsung, participación en exhibiciones globales de TI y apoyo financiero y de relaciones con los inversores.

Samsung Electronics había anunciado previamente que aceleraría 300 startups coreanas a través de C-Lab Outside y 200 proyectos a través de C-Lab Inside durante un período de cinco años. La compañía ha fomentado un total de 426 startups y proyectos (244 de C-Lab Outside y 182 de C-Lab Inside) hasta el momento y planea llegar a 500 hasta el fin del próximo año.

En noviembre de 2021, la Consumer Technology Association (CTA) anunció los CES 2022 Innovation Awards en 27 categorías de productos, incluidos los reconocidos como Best of Innovation. Los proyectos de los startups de C-Lab recibieron un premio Best of Innovation y 21 Innovation Awards Honoree por sus tecnologías destacadas.

Algunas de las innovaciones de C-Lab:

1. Empaque ecológico

La solución de empaque ecológico permite que los usuarios reciclen el empaque de sus productos de TV en artículos útiles para la decoración del hogar. Los usuarios pueden construir casas para gatos, revisteros e incluso estantes con las cajas de cartón para almacenar artículos para el hogar y dispositivos electrónicos, incluido el control remoto.

2. EZ-CAL:

EZCal es una aplicación de calibración de calidad de imagen de TV automatizada que calibra automáticamente la calidad de imagen de un televisor Samsung usando un smartphone en casa. Anteriormente, para calibrar la calidad del televisor, se requerían costosos instrumentos de medición óptica, PC, soluciones de software y generadores de estándares de imagen. EZCal elimina esta necesidad.

3. Galaxy Upcycling:

El programa Galaxy Upcycling fomenta la reutilización de smartphones más antiguos en dispositivos IoT y los chips de memoria de eficiencia energética líderes en la industria de la compañía que habilitan un consumo de energía más inteligente de adentro hacia afuera.

4. Salted:

Salted, la primera empresa establecida como spin-off en agosto de 2015, está generando ventas estables en el mercado de deportes de golf con una solución que utiliza plantillas inteligentes para analizar la carga en los pies y entrenar la postura correcta del swing de golf. Recientemente, ‘Salted’ ha expandido su negocio al campo de la atención médica digital en función de los datos de pie acumulados de ‘Smart Insole’.

Iniciativas fuera de Corea

Samsung ofrece diversas oportunidades, además de C-Lab, para que los colaboradores participen en la construcción de la comunidad a través de ideas innovadoras.

Samsung Solve for Tomorrow es una oportunidad de aprendizaje única que fomenta el pensamiento innovador, la resolución creativa de problemas y el trabajo en equipo para descubrir y fomentar ideas de innovación social que resuelvan los problemas más apremiantes de la comunidad. A través de su concurso basado en STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), Samsung tiene como objetivo equipar a los estudiantes con habilidades que van mucho más allá del técnico, incluido el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, la comunicación y las habilidades de colaboración – necesarios para la futura fuerza laboral.

Desde 2010, Solve for Tomorrow ha llegado a más de 2 millones de estudiantes en más de 33 regiones. Los colaboradores de Samsung participan para asesorar sobre proyectos y ofrecer su experiencia en cada país, recorriendo la trayectoria junto con los concursantes.

Samsung Innovation Campus capacita a estudiantes y jóvenes desempleados para que adquieran experiencia en tecnologías clave de la Cuarta Revolución Industrial, como IA, IoT, Big Data, Codificación y Programación, nutriéndolos para que sean la fuerza laboral de la próxima generación. Junto con dicha capacitación tecnológica, el programa también ofrece capacitación en habilidades blandas como comunicación, colaboración, creatividad para mejorar la empleabilidad de los estudiantes y la capacidad de dar vida a sus conocimientos.

Los colaboradores de Samsung participan brindando capacitación y consultoría profesional, así como proyectos de tutoría dentro del programa.

Cerca de 40 mil estudiantes en 28 países recibieron capacitación tecnológica solo en 2021, y se llegó a un total de más de 75 mil estudiantes desde el inicio del programa en 2019.

* Tenga en cuenta que las iniciativas anteriores se clasifican en RSC (Responsabilidad Social Corporativa).

Vía Prismgrp