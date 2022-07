Cabify lanza su aplicación con esferas compatibles con Apple Watch

El proyecto se desarrolló durante la tercera edición del hackathon interno, en la que participaron aproximadamente 100 empleados, organizado por el equipo de tecnología de Cabify: Explorers. El evento que nació en 2020 y se celebra dos veces al año, tiene como objetivo impulsar la transformación y buscar nuevas maneras de hacer que la aplicación mejore la movilidad de las personas en la ciudad, fomentando la cultura colaborativa entre los empleados a nivel global.

“Este proyecto comenzó como una idea, queríamos hacer una prueba de concepto de la app de Cabify para Apple Watch. Recuerdo que planteamos muchas funcionalidades, hasta dar con lo que sería el prototipo real, un concepto que permitiese ofrecer una experiencia de usuario adecuada y satisfactoria. Trabajamos en el desarrollo de la aplicación durante todo 2021, y ha sido este año cuando hemos confirmado que el producto está preparado para su lanzamiento”, señaló Ismael González, Head of Product Design y miembro del grupo de Explorers que ha desarrollado el proyecto.

Estrés, un síntoma cada vez más extendido entre los ciudadanos del mundo

La rutina en las grandes ciudades genera ciertos momentos de estrés, ya que en numerosas ocasiones solemos incorporar cada vez más obligaciones y tareas a la jornada. Llegar al trabajo a tiempo, asistir a reuniones, recoger a los niños de la escuela, ir al gimnasio, entre otras actividades, pueden ocuparnos mayor espacio en nuestro día a día, dejando menos tiempo para descansar. En este sentido, y basados en estudios a nivel internacional, es común que cada vez más personas de varios grupos de edad comiencen a experimentar sentimientos recurrentes de estrés. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, una de cada cuatro personas, de 450 millones en el mundo, sufren de al menos un trastorno mental como estrés o ansiedad en el día a día.

Seis esferas con diseños personalizados a favor del bienestar de los usuarios.

Conscientes de la nueva realidad que permea en las grandes ciudades, Cabify apuesta por apoyar el bienestar de sus habitantes y adapta seis esferas personalizadas compatibles con Apple Watch. Aquellas personas que dispongan de este reloj inteligente, contarán con la posibilidad de tener al alcance de su muñeca las mejores funcionalidades para cumplir con una rutina más eficiente.

Puedes descargar cualquier diseño escaneando el QR, e instalar la esfera en tu dispositivo de manera gratuita.

1. Multitasker. ¿Quién dijo que era imposible compaginar varias actividades a la vez?

Si eres de esas personas de alma inquieta, capaz de combinar varias actividades en un mismo momento, este diseño es para tí. Desde tu dispositivo tendrás la oportunidad de revisar tus mails, consultar las citas en el calendario y controlar la ubicación de tu Cabify para llegar a tiempo a tu próximo evento. Incluye: Calendario, mail, frecuencia cardíaca, teléfono y Cabify.

2. Deportistas. Estira tu entrenamiento sin remordimientos.

Si eres deportista sabrás bien que en tu entrenamiento cuenta hasta el último detalle. Los aros de actividad permitirán que puedas tener vigilada tu actividad, así como los pasos que has realizado durante el día y las calorías que has eliminado. El ritmo cardíaco también es uno de los aspectos más importantes, sobre todo, para aquellas personas que apuestan por los ejercicios de cardio. Sin duda, la esfera perfecta para realizar un entrenamiento más eficiente. Incluye: Anillos de actividad, pulso cardíaco, cronómetro, entrenamiento y Cabify.

3. Estudiantes. ¿Estás en exámenes finales? Aprovecha hasta el último segundo.

Olvídate de quedarte dormido y llegar tarde a un examen. Los estudiantes deben estar atentos frente a situaciones complejas que los obligan a superarse día tras día. Por eso, queremos convertirnos en su principal aliado desde el primer momento de la jornada. El despertador integrado en esta esfera permitirá que no te pierdas ni una clase. Y, ¿si llegas tarde? Puedes controlar el estado de tu Cabify mientras acabas los últimos bocados del desayuno.

Incluye: Alarmas, audiolibros, música, mindfulness y Cabify.

4. Viajeros. Perderse por tu destino sí, pero no antes de volver al aeropuerto.

Para muchas personas, viajar es una de las mejores sensaciones del mundo. Sin embargo, viajar también tiene sus complicaciones, ¿quién no se ha olvidado alguna vez del secado en la maleta u otros objetos importantes? En esta esfera podrás tener a mano tus recordatorios, y organizar las fechas de tus escapadas con el calendario. Inmortalizar esas panorámicas será más sencillo accediendo a la cámara desde tu reloj, y con el termómetro podrás consultar la temperatura de tu destino para no equivocarte con la ropa que echas en la maleta.

Incluye: Recordatorios, calendario, mapas, control de cámara, reloj mundial, temperatura, Índice UV, puesta de sol y Cabify.

5. Papás y mamás. Cuidar a los más peques será pan comido.

La llegada de un miembro más a la familia puede suponer cambios en la rutina. Adaptar los horarios a las necesidades de los más pequeños y contar con diferentes compromisos en la agenda para garantizar el bienestar del bebé. Desde tu muñeca podrás controlar la próxima toma, o la siguiente cita con el pediatra gracias a la funcionalidad de recordatorios. Además, podrás analizar las horas de sueño y comprobar la calidad de tu descanso, para asegurarte que cuentas con la máxima energía al día siguiente. Finalmente, con la app de Cabify, no habrá compromiso que se te resista, pues nunca ha sido tan sencillo controlar toda la información sobre el trayecto para una mejor organización.

Incluye: Recordatorios, control de sueño, teléfono y Cabify.

6. Periodistas. Los imprescindibles para construir la noticia con todo lujo de detalles al alcance de la muñeca.

Estar alerta la mayor parte de la jornada para dar con la noticia perfecta no es tarea fácil. Por eso, es importante tener herramientas que te permitan reaccionar rápido, para que no se te escape ni un detalle de la historia. Podrás llegar a tiempo a todos tus eventos con ayuda de la app de Cabify. Pero, ¿qué sucede si ocurre algún acontecimiento mientras llegas al lugar de los hechos? El teléfono permitirá mantener el contacto con tus fuentes, y con el mail podrás estar atento a cualquier actualización de última hora. La grabadora de voz es perfecta para que no se te escape ni un detalle en tus entrevistas, y con los recordatorios podrás asegurarte de que cuentas con todo lo necesario para construir tu noticia.

Incluye: Recordatorios, mail, teléfono, notas de voz y Cabify.

Con esto, Cabify reafirma su compromiso con la innovación tecnológica y el bienestar de los habitantes de grande urbes, complementando su rol como Empresa Socialmente Responsable, ya que además de esto, la plataforma ha invertido en programas de sostenibilidad ambiental, convirtiéndose en una firma global enfocada en soluciones de bienestar integral, además de su centro de negocios, que es la movilidad.

