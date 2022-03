CaddyWiper: nuevo malware destructivo descubierto en Ucrania

(15/Mar/2022 – web) Buenos Aires, Argentina.- El equipo de investigación de ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, descubrió otro malware que destruye datos (wiper) utilizado en ataques contra organizaciones en Ucrania.

Apodado CaddyWiper por los analistas de ESET, el malware se detectó por primera vez a las 11:38 a. m. hora local (9:38 a. m. UTC) del lunes 14 de marzo. El wiper, que destruye los datos de los usuarios y de las unidades conectadas, se detectó en varias docenas de sistemas en un número limitado de organizaciones. Los productos ESET detectan este malware como Win32/KillDisk.NCX.

CaddyWiper no presenta similitudes en el código importantes en comparación con HermeticWiper o IsaacWiper, los otros dos nuevos wipers de datos que han afectado a organizaciones en Ucrania desde el 23 de febrero. Sin embargo, al igual que con HermeticWiper, hay evidencia que sugiere que los operadores detrás de CaddyWiper se infiltraron en la red de las victimas antes de liberar el malware.

#BREAKING #ESETresearch warns about the discovery of a 3rd destructive wiper deployed in Ukraine 🇺🇦. We first observed this new malware we call #CaddyWiper today around 9h38 UTC. 1/7 pic.twitter.com/gVzzlT6AzN

