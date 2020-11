Cámaras térmicas: ¿cómo funcionan y cuáles son sus beneficios?

(5/Nov/2020 – web) por Francisco Rodríguez, Gerente del Área Técnica en Axis Communications Latinamérica.- Las cámaras térmicas están ganando popularidad debido a su capacidad para detectar la naturaleza de una amenaza y reducir las falsas alarmas, lo que ahorra tiempo, dinero y aumenta la fiabilidad de la vigilancia. Debido a su rango de detección más amplio, las cámaras térmicas reducen la necesidad de numerosos dispositivos, ya que incluso una menor cantidad de dispositivos puede cubrir una propiedad completa. Las soluciones de videovigilancia térmica son una innovación que está causando tendencia en el sector de seguridad por las ventajas que ofrecen a los usuarios, pues utilizan tecnologías que le permiten detectar personas, objetos y accidentes en condiciones extremas en cualquier entorno y de forma anticipada.

¿Cuándo usar una cámara térmica?

En circunstancias específicas, en comparación con las cámaras visuales, las térmicas pueden proporcionar una detección y un reconocimiento de forma más confiable para aumentar el monitoreo efectivo, al combinar un alto contraste de imagen con detección de movimiento para reducir las falsas alarmas y evitar respuestas innecesarias. Sin embargo, es necesario identificar las necesidades particulares de una infraestructura para saber si un dispositivo térmico es la opción. Por ejemplo, las cámaras térmicas son la opción correcta cuando se requieren lo siguientes:

.- Vigilancia que funcione en todas las condiciones climáticas y de luz

.- Reducción de falsas alarmas

.- Protección de los perímetros

.- Resguardo a la privacidad de las personas

.- Detección durante las 24 horas del día

Las cámaras térmicas crean imágenes a partir del calor que irradian todos los objetos, vehículos o personas y ofrecen un análisis de video con un gran nivel de rendimiento y calidad al crear imágenes a partir de tecnología infrarroja, lo que les permite detectar el calor. Además, gracias a esa tecnología son menos vulnerables a condiciones de iluminación complicadas; es decir, no necesitan ningún balance de luz para garantizar la optimización de su funcionamiento. Por eso resultan idóneas para el análisis y monitoreo en todos los entornos, de esta forma permiten identificar amenazas, incluso cuando se encuentran bajo alguna sombra.

Al igual que ocurre con cualquier otra cámara, las térmicas recogen la radiación electromagnética y la convierten en una imagen. Las cámaras convencionales funcionan en el rango de luz visible, es decir, con radiación con longitudes de onda cortas, por otro lado, las cámaras térmicas detectan la radiación con longitudes de onda cortas o medias, lo que se conoce como radiación infrarroja, cuya principal diferencia con la radiación con longitud de onda corta es que la primera se emite en lugar de reflejarse. Dado que los objetos emiten, por sí mismos, la radiación (luz/calor) que detectan las cámaras térmicas, éstas no dependen de la luz visible y pueden realizar la detección en todas las condiciones de iluminación las 24 horas del día.

¿Cuál es la mayor ventaja de las cámaras térmicas?

La solución puede examinar una amenaza potencial que se ha detectado, descartar automáticamente los eventos no amenazantes y notificar inmediatamente a los guardias de seguridad ante situaciones potencialmente críticas. Por ejemplo, una cámara térmica puede detectar un objeto que se mueve hacia un perímetro o un área restringida, enseguida puede indicar si se trata de un animal que pasa por la zona, o algo que necesita atención, como un automóvil o una persona. Si es lo último, se puede dar aviso a un guardia para investigar más a fondo, lo que ahorra tiempo, recursos y costos generales asociados con la investigación de falsas alarmas.

Proteja sus perímetros

Esta tecnología permite una detección eficiente de intrusos a través de funciones como detección de líneas cruzadas, detección de movimiento o detección de merodeo en ciertas áreas. Esto lo logran a partir de líneas virtuales que el dispositivo identifica como el perímetro de una zona, si una persona no autorizada se acercara demasiado, se envía una alarma a través de un altavoz. Por sus características, son herramientas ideales para la vigilancia en exteriores.

Un elemento idóneo para respetar la privacidad

En respuesta a las preocupaciones por respetar la privacidad de la información, otro beneficio que ofrecen las cámaras térmicas es que no brindan imágenes que habiliten una identificación personal confiable, como rasgos faciales específicos. Esto es especialmente útil con respecto a las regulaciones de privacidad en varios países, ya que garantiza que una organización siga cumpliendo con la seguridad, sin perder amenazas potenciales. No obstante, es importante mencionar que hoy en día, las imágenes térmicas no pueden utilizarse como prueba en una investigación debido a su resolución; por lo tanto, cuando haga falta despejar cualquier duda en relación con colores, caras o textos, necesitan la ayuda de las cámaras de luz visible. Sin embargo, la gran ventaja de estos dispositivos es que son ideales en escenarios más sensibles en materia de privacidad como en centros escolares u hospitales.

Monitoreo remoto de temperatura en áreas críticas

Las cámaras con alarma de temperatura son particularmente útiles para detectar el calor y monitorear los cambios de temperatura en áreas críticas de una infraestructura. Pueden agregar información térmica a la imagen, lo que permite monitorear procesos y detectar comportamientos anormales cuando varían las condiciones, por ejemplo, para encontrar fugas de calor en edificios, lo que permitirá actuar de forma rápida ante un riesgo de incidente.

Hay una amplia gama de aplicaciones de seguridad, desde la protección del perímetro alrededor de sitios industriales, aeropuertos y centrales eléctricas hasta la detección de una persona. Resulta importante conocer e identificar las posibilidades que hoy nos ofrece la tecnología de video térmica, pues son una herramienta preparada para hacer frente a los retos que se presentan. Hoy se están posicionando como una tendencia en todas las industrias, por ello es necesario saber hasta dónde nos pueden apoyar para la prevención y disuasión de riesgos.

Fuente/Foto: Axis Communications