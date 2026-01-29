Estudio de Kaspersky revela que el miedo a los ciberataques acelera el cambio de contraseña en la región

El cambio de contraseña se convierte en la principal barrera de defensa digital en América Latina

• Un reciente informe de Kaspersky destaca que el 69% de los usuarios en América Latina ha modificado sus claves en los últimos seis meses como medida preventiva ante el aumento de filtraciones.

(29/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.-En el marco del Día Mundial del Cambio de contraseña, un reciente estudio de la firma de seguridad Kaspersky ha revelado que esta práctica se ha convertido en una señal de alerta prioritaria en América Latina. Según los datos recolectados, el 69% de los usuarios en la región ha modificado alguna de sus claves de acceso por motivos de seguridad en los últimos seis meses, reflejando una preocupación creciente ante el auge de los hackeos y la exposición de datos personales.

Transformación en la percepción del riesgo digital

La rapidez con la que los ciudadanos están adoptando el cambio de contraseña marca un punto de inflexión en la cultura de seguridad digital. El informe indica que el 23% de los latinoamericanos actualizó sus accesos a redes sociales o correos electrónicos en el último mes, mientras que casi la mitad (47%) lo realizó en el último trimestre. Este comportamiento responde al temor latente de que cuentas personales o bancarias sirvan de entrada para ciberdelincuentes, lo que podría derivar en suplantación de identidad o fraudes financieros de gran escala.

Este fenómeno no es aislado; el aumento de ataques de phishing profesionales, incluso aquellos impulsados por inteligencia artificial, ha elevado el nivel de alerta. Carolina Mojica, gerente de productos para el Consumidor de Kaspersky en las regiones Norte y Sur de América Latina, explicó que, aunque existen capas adicionales como la autenticación multifactor, el uso de claves débiles o repetidas sigue siendo un punto crítico de vulnerabilidad.

Recomendaciones para una protección efectiva

Los expertos coinciden en que las contraseñas han dejado de ser un mero trámite para ser la primera línea de defensa. Para garantizar una protección robusta, los especialistas recomiendan realizar el cambio de contraseña de forma regular, idealmente cada tres meses, para reducir riesgos ante filtraciones silenciosas de datos.

Entre las pautas fundamentales se destaca el uso de claves únicas para cada servicio importante, evitando la reutilización de códigos entre plataformas bancarias y redes sociales. Una clave segura debe contar con al menos 12 caracteres, mezclando mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Asimismo, se insta a los usuarios a activar la verificación en dos pasos y emplear herramientas de gestión como Kaspersky Password Manager, que permiten generar y almacenar credenciales complejas sin riesgo de olvido.

Finalmente, contar con soluciones de seguridad integrales ayuda a monitorear si las credenciales han sido filtradas en la web, brindando una respuesta oportuna ante posibles incidentes.

