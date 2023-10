Campamentos Tecnológicos en STEM empoderan a jóvenes estudiantes en Coclé y Panamá Oeste

Con la participación de 86 estudiantes de escuelas oficiales y privadas de tres provincias, esta iniciativa busca fortalecer los conocimientos de los jóvenes en áreas como matemáticas, programación, habilidades blandas y proyectos

(11/Oct/2023 – web) Panamá.- La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), en conjunto con el Consejo Mundial de Energía Comité de Panamá (WEC Panamá) y con el apoyo del Centro de Estudios Multidisciplinarios en Ciencias, Ingeniería y Tecnología (CEMCIT AIP), realizaron el acto de clausura de los Campamentos Tecnológicos para Jóvenes en STEM de las provincias de Coclé y Panamá Oeste.

Esta iniciativa tiene como objetivo inspirar y empoderar a jóvenes estudiantes de secundaria para formar a futuros líderes que enfrenten el desafío de la ingeniería. La primera versión de esta actividad se realizó de forma virtual con estudiantes de Panamá Oeste en el año 2020, mientras que su segunda edición se llevó a cabo de forma presencial con quince valientes jóvenes mujeres en el año 2022.

La tercera edición del Campamento Tecnológico para Jóvenes en STEM se extendió a las provincias de Chiriquí, Coclé y Panamá Oeste, con la participación total de 86 estudiantes de escuelas oficiales y particulares de estas tres provincias.

Esta iniciativa es liderada por las doctoras Jessica Guevara y Vanessa Quintero, docentes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la UTP e investigadoras asociadas al CEMCIT AIP. Colaboran tambien docentes, administrativos y estudiantes de los centros regionales de Chiriquí, Coclé y Panamá Oeste.

Desde la semana del 11 de septiembre hasta la semana de 2 octubre de 2023, 24 jóvenes de Coclé y 23 jóvenes de Panamá Oeste participaron en sesiones presenciales y virtuales en áreas como matématicas, programación, habilidades blandas y desarrollo de proyectos.

“Nuestra idea es impactar a jóvenes de diferentes partes del país para que formen parte del motor profesional ingenieril de Panamá. Para ello hemos realizado sesiones en las áreas antes mencionadas con la finalidad de que estos jóvenes pudieran reforzar y ampliar sus conocimientos, y que también pudieran comenzar a conocer el entorno universitario”, señala la Dra. Quintero, quien es docente del Centro Regional de Panamá Oeste de la UTP.

Como parte de esta actividad, los jóvenes participantes también desarrollaron un proyecto grupal sobre los distintas formas de generación de energía eléctrica, tales como la energía eólica, la energía solar, entre otros.

Para la estudiante Nayroby Rodríguez, estudiante del Centro Educativo Guillermo Endara Galimany y participante de Panamá Oeste, este campamento le ha permitido conocer más sobre las carreras en ingeniería. “En mi caso, no sabía mucho de la ingeniería. Este campamento me ha abierto las puertas para ampliar mis conocimientos en esta área y me ha enseñado sobre programación”, compartió la joven.

Cabe destacar que el Campamento Tecnológico para Jóvenes en STEM responde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente al ODS 5. “La igualdad de género (ODS 5) fue el motor del Campamento Tecnológico para Jóvenes en STEM. Con esta actividad hemos buscado inventivar la participación de las niñas y mujeres en los campos de la ciencia, la tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) ”, destaca la Dra. Guevara, quien también coordina la carrera de ingeniería eléctrica electrónica en la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la UTP.

El evento de clausura contó con la presencia de la Dra. Ángela Laguna Caicedo, rectora encargada de la UTP; el Lcdo. Amílcar Díaz, coordinador general de los Centros Regionales de esta casa de estudios superiores; y el Ing. Héctor Cotes, presidente del WEC Panamá; entre otras autoridades presentes. También se contó con la participación de representantes de empresas de generación de energía eléctrica patrocinadoras de la actividad, familiares de los jóvenes participantes, miembros de la comunidad universitaria de la UTP e invitados especiales.

Durante este acto de clausura, se realizó la entrega de certificados de participación a los jóvenes que formaron parte de los campamentos. Adicionalmente, se hizo entrega de reconocimientos a las personas que apoyaron en la organización de los campamentos y a las empresas patrocinadoras del mismo.

Una vez culminado el acto protocolar, se llevó a cabo un foro sobre las experiencias de mujeres líderes en el ámbito acádemico y empresarial. Desde el ámbito académico, participaron las investigadoras Mayteé Zambrano, Guadalupe González y Kathia Bronce; mientras que por el ámbito empresarial, participaron colaboradoras de empresas del sector energético del país.

La tercera edición del Campamento Tecnológico para Jóvenes en STEM fue patrocinado por las empresas de energía elécrica ENSA, ENEL, NATURGY, EISA, IPSA y CELSIA.

Sobre el CEMCIT-AIP: Asociación de interés público que fomenta, promueve y participa en el desarrollo de actividades de investigación científicas y tecnológica de Panamá. Cuenta con proyectos de investigación en Logística y Agroindustria; Física, Materiales Avanzados y aplicaciones de Ciencias Básicas; Mecatrónica, Robótica y Sistemas Embebidos; Agua y Ambiente; Energía; Biociencias y Biotecnología; Infraestructura y Construcción; y Sistemas Inteligentes. https://cemcit.org.pa