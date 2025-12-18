Baterías de litio e IA impulsan la sostenibilidad en los centros de datos globales

Transición a baterías de litio: Clave para la eficiencia energética en los centros de datos

• La adopción de tecnologías avanzadas y la gestión digital del consumo de agua y energía permiten a los centros de datos avanzar hacia objetivos de descarbonización más ambiciosos.

(18/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La industria global de centros de datos atraviesa una transformación estructural en sus modelos de sostenibilidad, impulsada por la necesidad urgente de mitigar su impacto ambiental ante el auge de la economía digital y la Inteligencia Artificial (IA). Según proyecciones actuales, el consumo eléctrico de estas infraestructuras podría representar el 2,5% de la demanda mundial para el año 2027, lo que posiciona la eficiencia energética como una prioridad estratégica para los operadores.

Datos de la Agencia Internacional de Energía (AIE) revelan que estas instalaciones consumieron aproximadamente 415 teravatios-hora (TWh) en 2024. Se estima que esta cifra escalará hasta los 945 TWh para el 2030, superando el consumo eléctrico anual de países como Japón. Ante este panorama, la industria está priorizando el reemplazo de componentes críticos, destacando la transición en los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (UPS) de las tradicionales baterías de plomo-ácido hacia las baterías de iones de litio (Li-ion).

Eficiencia operativa y baterías de litio

El mercado de baterías de litio para centros de datos, que alcanzó los 5,24 mil millones de dólares en 2024, se proyecta que llegará a los 17,69 mil millones de dólares en 2034. Esta tendencia responde a las ventajas técnicas de las baterías Li-ion, que ofrecen una vida útil prolongada, tiempos de recarga acelerados, mayor densidad energética y una reducción significativa en el espacio físico requerido. Estas características permiten optimizar los costos de mantenimiento y mejorar la sostenibilidad general del ecosistema digital.

Además del hardware, la sostenibilidad integral abarca la gestión del ciclo de vida operativo. Un centro de datos de tamaño mediano puede consumir alrededor de 1,136 litros de agua diarios para sistemas de refrigeración, según el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley. Por ello, la implementación de estrategias digitales es vital para monitorear indicadores clave de rendimiento (KPIs), incluyendo las emisiones de carbono y el uso de recursos hídricos.

Digitalización y gestión inteligente

La implementación de software de gestión de sostenibilidad, potenciado por IA, facilita la recopilación y análisis de datos para identificar y reducir las fuentes de emisiones. Mario Marchena, gerente de Desarrollo de Negocio para México y Centroamérica en Schneider Electric, explicó que una plataforma de software que conecte los sistemas de energía, edificios y TI permite tomar decisiones informadas en tiempo real. Esto es especialmente crítico en aplicaciones de alta densidad que requieren refrigeración líquida para clústeres de IA.

En conclusión, la descarbonización de los centros de datos depende de un enfoque multidisciplinario que combine hardware avanzado, como las baterías de litio, con inteligencia digital para optimizar el consumo de recursos. La transparencia en la medición del impacto ambiental se consolida no solo como un requisito normativo, sino como un imperativo estratégico para el futuro de la infraestructura tecnológica global.