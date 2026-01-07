Fortinet analiza la evolución de los ciberataques con IA hacia campañas de persuasión

Ciberataques con IA: Cómo los hackers utilizan el marketing digital para engañar

• Los atacantes modernos han reemplazado las brechas técnicas por estrategias de marketing digital y personalización mediante inteligencia artificial para vulnerar organizaciones.

(07/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Durante años, la ciberseguridad fue percibida estrictamente como un desafío técnico centrado en firewalls y parches. Sin embargo, Gonzalo Garcia, VP de Ventas para Fortinet Sudamérica, sostiene que los ciberataques con IA han transformado este panorama, desplazando el enfoque desde las vulnerabilidades de software hacia el comportamiento humano y la psicología de la confianza.

El hacker como estratega de marketing

El análisis de Garcia revela que los atacantes están integrando conceptos fundamentales del marketing digital, tales como la prospección, segmentación y personalización. En lugar de emitir correos genéricos, los delincuentes analizan el rol, lenguaje y contexto laboral de sus objetivos para diseñar campañas adaptadas.

La inteligencia artificial actúa como un catalizador en este proceso, permitiendo a los atacantes identificar disparadores emocionales y ajustar el tono de los mensajes según el canal elegido. Garcia explica que estos ataques suelen comenzar con contactos inofensivos que buscan generar familiaridad y reconocimiento antes de introducir elementos de urgencia o autoridad.

La transición hacia ataques narrativos

A diferencia de los eventos aislados del pasado, el phishing moderno se estructura como una secuencia de interacciones o «toques». Esta metodología no solo aumenta la probabilidad de éxito al generar confianza, sino que también permite evadir los controles de seguridad tradicionales diseñados para detectar anomalías puntuales en lugar de narrativas sostenidas.

Estrategias de defensa y evolución necesaria

Ante la sofisticación de los ciberataques con IA, el ejecutivo de Fortinet enfatiza que la tecnología perimetral ya no es suficiente. Las organizaciones deben adoptar un enfoque integral que incluya:

• Entrenamiento continuo: Simulacros de ataques reales que desarrollen criterio en los empleados más allá del simple cumplimiento normativo.

• Monitoreo de colaboración: Supervisión avanzada de las plataformas de trabajo donde ocurre la mayor parte de la interacción empresarial.

• Operaciones de Seguridad (SecOps): Capacidades para reducir los tiempos de detección y respuesta ante amenazas narrativas donde el tiempo es crítico.

Garcia concluye que la frontera de la ciberseguridad actual se centra en proteger a las personas a través de plataformas unificadas capaces de igualar el ritmo de adversarios que han comprendido que influir es tan determinante como explotar un sistema.

