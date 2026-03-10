Instituciones académicas bajo alerta por aumento de ciberataques en el sector educativo

Regreso a clases 2026: El desafío de frenar los ciberataques en el sector educativo

• Expertos instan a colegios y universidades a implementar protocolos de autenticación multifactor y segmentación de redes para proteger datos sensibles de estudiantes y docentes.

(10/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Ante el inicio del ciclo académico en la región, la compañía Soluciones Seguras emitió una alerta sobre la urgencia de robustecer la protección digital en centros de enseñanza. El reporte señala un incremento sostenido de ciberataques en el sector educativo, donde los delincuentes utilizan tácticas sofisticadas que combinan ransomware, extorsión de datos y el aprovechamiento de vulnerabilidades en herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (GenAI).

Estos incidentes no solo ponen en riesgo información sensible de la comunidad educativa, sino que amenazan la continuidad operativa de las instituciones, pudiendo provocar la suspensión de clases y la parálisis de plataformas académicas.

Estadísticas críticas para Panamá y la región

Cifras de Check Point, socio estratégico de Soluciones Seguras, indican que en Latinoamérica el ámbito educativo es la industria más acechada, registrando un promedio de 3,706 ataques semanales por organización. En el contexto local, las organizaciones panameñas enfrentan una media de 2,595 ataques semanales. La vulnerabilidad más recurrente en el país es la divulgación de información, afectando al 75% de las entidades, una cifra alineada con la tendencia regional del 72%.

La exposición de datos personales, historiales académicos y registros financieros convierte a las instituciones en blancos atractivos, especialmente durante el periodo de regreso a clases, cuando la actividad digital se intensifica.

Cultura de seguridad desde el aula

Eli Faskha, CEO de Soluciones Seguras, destacó que la defensa contra estas amenazas no reside únicamente en la tecnología, sino en la creación de una cultura de seguridad sólida. Según Faskha, formar a los estudiantes desde etapas tempranas en conceptos de identidad digital y privacidad permite empoderar a las nuevas generaciones frente a un entorno automatizado y complejo.

Recomendaciones para una infraestructura segura

Para mitigar el impacto de los ciberataques en el sector educativo, la empresa recomienda un enfoque integral que incluya:

1. Implementación de accesos remotos seguros mediante VPN o SASE.

2. Segmentación de redes para separar el tráfico administrativo del de estudiantes e invitados.

3. Uso de autenticación multifactor (MFA) y gestión robusta de contraseñas.

4. Ejecución de copias de seguridad periódicas en la nube para prevenir la pérdida de datos ante ataques de ransomware.

5. Programas de capacitación continua para detectar phishing y promover el uso responsable de la IA.

La ciberseguridad se define hoy como un compromiso estratégico para proteger el futuro educativo y garantizar que las instituciones puedan operar sin interrupciones en el entorno digital actual.

